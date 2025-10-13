Ήττα στην πρεμιέρα της η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη έχασε στα τρία σετ από την Άσλιν Κρούγκερ και αποχαιρέτησε πρόωρα την Οσάκα (WTA 250).

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.55) ηττήθηκε με 2-6, 6-3, 6-4 από την 21χρονη Αμερικανίδα (Νο.48) σε 2 ώρες και 22 λεπτά και έμεινε εκτός δεύτερου γύρου στο προτελευταίο της τουρνουά για η φετινή σεζόν.

Ο τελευταίος της σταθμός για το 2025 είναι το Τόκιο (WTA 500), όπου θα προσπαθήσει την άλλη εβδομάδα να κάνει την καλύτερη δυνατή πορεία ώστε να ολοκληρώσει τη χρονιά όσο το δυνατόν ψηλότερα.

Όπως και η αναμέτρησή τους στο Πεκίνο (όπου η Μαρία επικράτησε στα τρία σετ), το σημερινό ματς κρίθηκε στις λεπτομέρειες και μετά από μεγάλη μάχη. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η Κρούγκερ ήταν πολύ πιο σταθερή, εκμεταλλεύτηκε τα πολλά λάθη της Σάκκαρη και έφτασε τελικά σε μια δίκαιη νίκη.

Η 30χρονη Ελληνίδα πέτυχε νωρίς-νωρίς το μπρέικ στον αγώνα (0-1) και ουσιαστικά καθάρισε το σετ όταν «έσπασε» ξανά την αντίπαλό της στο έβδομο γκέιμ (2-5).

Απείλησε νωρίς και στο δεύτερο σετ, όμως η Κρούγκερ έμεινε όρθια και πέτυχε το μπρέικ αμέσως μετά, για να πάρει προβάδισμα με 2-0. Η Μαρία είχε δύο ευκαιρίες για να φέρει ξανά την ισορροπία στο πέμπτο γκέιμ, ωστόσο η νεαρή τενίστρια ξέφυγε από τον κίνδυνο και σέρβιρε με συνέπεια μέχρι το τέλος του σετ, για να κάνει το 1-1.

Η Αμερικανίδα μπήκε δυνατά και στο τρίτο σετ, όπου έχασε έξι μπρέικ πόιντ μόλις στο πρώτο γκέιμ. Η Μαρία έμεινε προσωρινά «ζωντανή», αλλά έκανε διπλό λάθος στο δέκατο μπρέικ πόιντ της Κρούγκερ στο σετ και έμεινε πίσω με 2-1.

Από εκεί και πέρα δεν μπόρεσε να απειλήσει άλλο το σερβίς της Αμερικανίδας, που πήρε τις μπάλες στο 5-4 και έκλεισε τον αγώνα, παίρνοντας και ρεβάνς για την ήττα της στο Πεκίνο! Θα παίξει στην φάση των «16» με την πάντα επικίνδυνη Όλγκα Ντανίλοβιτς.