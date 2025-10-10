Mεντβέντεφ από τα παλιά στη Σανγκάη! (vids)

O Ντανίλ Μεντβέντεφ έκανε μεγάλη εμφάνιση κόντρα στον Άλεξ Ντε Μινόρ και έκλεισε θέση στην τετράδα του Shanghai Masters για δεύτερη φορά στην καριέρα του!

Ο αναγεννημένος Ρώσος (Νο.18) σταμάτησε με 6-4, 6-4 τον 26χρονο Αυστραλό (Νο.7) και προκρίθηκε στον 50ο ημιτελικό του σε σκληρή επιφάνεια, πετυχαίνοντας και την 50η νίκη του σε βάρος παίκτη του Top 10.

Δεν περνάει την καλύτερη φάση της καριέρας του ο πρωταθλητής του US Open 2021, αλλά φαίνεται να βρίσκει σιγά-σιγά τον εαυτό του στην Ασία, δείχνοντας ικανός να κερδίσει τον πρώτο τίτλο του μετά τον Μάιο του 2023!

Ο νικητής του 2021, μάλιστα, θα βρει αύριο (11/10, 14.00) απέναντί του έναν... ανέλπιστο αντίπαλο, καθώς ο Αρτούρ Ριντερκνές συνεχίζει την τρελή πορεία του στη Σανγκάη! Ο 30χρονος Γάλλος (Νο.54) λύγισε τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο.13) με 6-3, 6-4 και πέρασε για πρώτη φορά σε ημιτελικά Masters. Αυτή, μάλιστα, ήταν η μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του!

Στους «4» του Shanghai Masters είναι και ο ξάδερφος του Ριντερκνές, ο Βαλεντέν Βασερό, η άλλη έκπληξη της διοργάνωσης, που έχει αύριο (11.30) σπουδαίο ραντεβού με τον Νόβακ Τζόκοβιτς!

50 ATP hard court Semi-Finals 🤩



Daniil Medvedev defeats Alex de Minaur 6-4 6-4 to reach this significant milestone in his career 🤝#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/DOnlyAAUw3 — Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2025