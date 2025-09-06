Η αντίπαλος της Σάκκαρη στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα

Η Μαρία Σάκκαρη θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση αυτή την εβδομάδα, στο 500άρι της Γουαδαλαχάρας.

Στο πρώτο της παιχνίδι στο τουρνουά, θα αντιμετωπίσει την Έλσα Ζακεμότ από τη Γαλλία, Νο91 στον κόσμο. Είχε ηττηθεί από την Γαλλίδα στον 1ο γύρο του Roland Garros πριν λίγους μήνες, στη μοναδική προηγούμενη συνάντησή τους, επομένως είναι και μια ευκαιρία για ρεβάνς.

Η νικήτρια του αγώνα, θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο την Ελίς Μέρτενς, Νο1 στο ταμπλό και No21 στον κόσμο.

Στα προημιτελικά η Μέρτενς και η Σάκκαρη διασταυρώνονται με την Τατιάνα Μαρία και στα ημιτελικά με τη Γέλενα Οσταπένκο. Στην άλλη μεριά του ταμπλό, συναντάμε τις Βερόνικα Κουντερμέτοβα και Μαγκνταλένα Φρεχ.

Πιθανοί προημιτελικοί:

[1] Μέρτενς - Μαρία [6]

[3] Οσταπένκο - Λινέτ[5]

[7] Πάρκς - Φρεχ [4]

[8] Οσόριο - Κουντερμέτοβα [2]