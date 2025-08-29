Nέα επίδειξη δύναμης από Σίνερ (vid)

Θεωρητικά, το ματς με τον Άλεξ Πόπιριν έκρυβε παγίδες για τον Γιάνικ Σίνερ, όμως ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο έφτασε... απροβλημάτιστα στον τρίτο γύρο του US Open.

Ασυναγώνιστος ο 24χρονος Ιταλός, ξεπέρασε το εμπόδιο του 26χρονου Αυστραλού με 6-3, 6-2, 6-2 και έφτασε στις 23 διαδοχικές νίκες σε Grand Slam σκληρής επιφάνειας!

Εκτός όλων των άλλων, το ρεκόρ του σε major είναι 41-9, το ίδιο που είχε και ο Ρότζερ Φέντερερ όταν συμπλήρωσε 50 αγώνες!

Ο επόμενος του αντίπαλος είναι ο Ντένις Σαποβάλοφ (7-6, 3-6, 7-6, 6-3 τον Βαλεντέν Ροαγέ) και καταλαβαίνει κανείς ότι δύσκολα θα βρεθεί κάποιος που θα του κόψει τον δρόμο μέχρι τον τελικό...

Παρόλα αυτά, το Νο.1 είναι σε κίνδυνο, καθώς πρέπει να κάνει καλύτερη πορεία στη Νέα Υόρκη από τον Κάρλος Αλκαράθ για να διατηρήσει τη θέση του!

Εκτός διοργάνωσης έμεινε ο Καρέν Χατσάνοφ, παρότι προηγήθηκε με 0-2 στον αγώνα με τον Καμίλ Μάιζρακ. Ο Πολωνός, ωστόσο, κατάφερε να γυρίσει το ματς και να πάρει τη μεγάλη νίκη με 2-6, 6-7(4), 6-4, 7-5, 10-5, που είναι και η πρώτη του κόντρα σε παίκτη του Top 10.

Θα συναντήσει στον τρίτο γύρο έναν άλλο παίκτη που επέστρεψε από το 0-2. Τον Ελβετό qualifier Λεάντρο Ριέντι (Νο.435), που σταμάτησε με 3-6, 4-6, 6-4, 6-4, 6-2 τον Φραν Σερούντολο και πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τρίτο γύρο σλαμ.

Ο Λορέντζο Μουζέτι, τέλος, απέκλεισε με 6-4, 6-0, 6-2 τον Νταβίντ Γκοφέν και έχει μπροστά του ιταλικό «εμφύλιο» με τον Φλάβιο Κομπόλι, που πήρε τη μεγάλη μάχη με τον Τζένσον Μπρούκσμπι με 5-7, 6-3, 6-4, 2-6, 10-3.