Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός με προβληματική εικόνα στο Ουίνστον Σέιλεμ (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε μια απροσδόκητα εύκολη ήττα στον δεύτερο γύρο του Winston-Salem Open, χάνοντας με 6-3, 6-2 από τον 23χρονο Κινέζο Γιουντσαοκέτε Μπου, Νο.76 στον κόσμο.

Ο Έλληνας τενίστας (Νο.28), επικεφαλής του ταμπλό, πλήρωσε ακριβά τα 33 αβίαστα λάθη του, με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει πρόωρα το τουρνουά των 250 βαθμών.

Ο Τσιτσιπάς μπήκε στο court με διάθεση να βρει ρυθμό και αυτοπεποίθηση ενόψει του US Open, όμως η εμφάνισή του κάθε άλλο παρά καθησυχαστική ήταν. Αν και σημείωσε 25 winners και έδειξε κατά διαστήματα την ποιότητά του, τα λάθη του ήταν τόσα πολλά που κάλυψαν κάθε θετικό στοιχείο. Στο πρώτο σετ κατέγραψε 18 αβίαστα λάθη, χαρίζοντας ουσιαστικά το 6-3 στον αντίπαλό του.

Η εικόνα δεν βελτιώθηκε στο δεύτερο σετ. Ένα γρήγορο break έφερε τον Μπου μπροστά με 3-0 και ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε ποτέ να ανατρέψει την κατάσταση, παρά την προσωρινή μείωση σε 4-2. Ο Κινέζος, με ψυχραιμία και απλό παιχνίδι, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Στέφανου και «σφράγισε» τη νίκη με 6-2.

Η συγκεκριμένη ήττα δημιουργεί ερωτήματα για την αγωνιστική ετοιμότητα του Έλληνα τενίστα λίγες ημέρες πριν από το τελευταίο Grand Slam της χρονιάς.

Η αστάθεια και η έλλειψη καθαρού μυαλού στα κρίσιμα σημεία είναι ζητήματα που πρέπει να λυθούν άμεσα, αν θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός στη Νέα Υόρκη.

Είναι φανερό ότι έχει αυτή τη στιγμή έλλειψη αυτοπεποίθησης και θα πάει στο αμερικανικό σλαμ με πέντε ήττες στα τελευταία έξι παιχνίδια του. Εκτός των άλλων, φέτος έχει χάσει πέντε φορές σε πρεμιέρα του (τρεις στα τελευταία τέσσερα τουρνουά του)!

Πέρα από τα πολλά αβίαστα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο 27χρονος τενίστας είχε απόψε θέματα και στο δεύτερο σερβίς του, πίσω από το οποίο κέρδισε μόνο 6 από τους 23 πόντους.

Ο Μπου θα παίξει στη φάση των «16» με τον Αργεντινό Μαριάνο Ναβόνε.