Κι άλλος τελικός για τη Σβιόντεκ (vid)

Αχτύπητη η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, υπέταξε την 20χρονη Αμερικανίδα (Νο.3) με 6-4, 6-3 και τρέχει πλέον ένα σερί 11-0 στο tour, έχοντας φύγει με τον τίτλο από τη Μαδρίτη.

Θα παίξει στον 12ο WTA 1000 τελικό της και θα διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο της στη Ρώμη, κόντρα στη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ντανιέλ Κόλινς και την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η 22χρονη Πολωνή έχασε τα δύο πρώτα γκέιμ απέναντι στον Γκοφ, αλλά στη συνέχεια πήρε τον έλεγχο του αγώνα και καθάρισε την πρόκριση μετά από προσπάθεια 1 ώρας και 47 λεπτών. Εκτός του ότι το ρεκόρ της κόντρα στην Κόκο είναι 10-1, έχει χάσει συνολικά μόνο δύο σετ (21-2), οπότε μιλάμε για ξεκάθαρη κυριαρχία!

Πάει για τον 21ο τίτλο της καριέρας της, φιλοδοξώντας να βελτιώσει ακόμα περισσότερο το εξαιρετικό ρεκόρ της σε τελικούς: 20-4! Απίθανη η κάτοχος τεσσάρων Grand Slam τίτλων...

Iga the GLADIATOR ⚔️@iga_swiatek battles past Gauff to make it to her third career final in Rome!



