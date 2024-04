Τίποτα δεν σταματά τον Τσιτσιπά! (vids)

Ασταμάτητος ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.7), έκανε την ανατροπή κόντρα στον 33χρονο Σέρβο (Νο.59) και επικράτησε με 5-7, 6-4, 6-2 σε 2 ώρες και 10 λεπτά.

Θα διεκδικήσει, λοιπόν, τον δεύτερο διαδοχικό τίτλο του και θα βρει αύριο (21/4, 17.00) απέναντί τον Κάσπερ Ρουντ (No.6), τον οποίο νίκησε στον τελικό του Μόντε Κάρλο την περασμένη εβδομάδα!

Παρότι έχει αρχίσει και βγαίνει η κούραση από τα συνεχόμενα ματς, ο Στεφ επιμένει να βρίσκει τον... δρόμο και μετράει τώρα δέκα συνεχόμενες νίκες στο tour. Αν, μάλιστα, καταφέρει να λυγίσει για άλλη μια φορά τον 25χρονο Νορβηγό, τότε θα σπάσει το προσωπικό του ρεκόρ!

Όπως και να έχει, νιώθει πολύ άνετος στο χώμα και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά εν όψει Roland Garros (26/5). Αν συνεχίσει έτσι, σίγουρα θα μπει στο γκρουπ των διεκδικητών του τροπαίου στο μεγάλο ραντεβού του Παρισιού!

Ο Στεφ χρειάστηκε και σήμερα να κάνει την ανατροπή και η αλήθεια είναι ότι μέχρι να πάρει προβάδισμα στο δεύτερο σετ, ο εξαιρετικός στο χώμα Λάγιοβιτς φαινόταν ικανός να κάνει την έκπληξη και να περάσει στον τελικό.

Ο Τσιτσιπάς, από την άλλη, έδειχνε να έχει μείνει από ενέργεια, όμως όταν έφερε το ματς στα ίσα με το πρώτο του μπρέικ, πήρε αυτοπεποίθηση και μπήκε δυνατά στο τρίτο, αποφασισμένος να καθαρίσει τον αγώνα. Τον... βοήθησε σε έναν βαθμό και ο Λάγιοβιτς, που πλέον δεν πατούσε καλά στα πόδια του και φαινόταν αδύνατο να ακολουθήσει τους ρυθμούς της αναμέτρησης.

Μιλώντας πιο αναλυτικά για την εξέλιξη του αγώνα, ο Σέρβος θα έχει να θυμάται ένα πολύ καλό πρώτο σετ, το οποίο άρπαξε με το μπρέικ στο δωδέκατο γκέιμ. Ο Τσιτσιπάς, ωστόσο, μείωσε τα λάθη στο δεύτερο (είχε 22 αβίαστα στο πρώτο σετ) και πήρε μεγάλο προβάδισμα στο έκτο γκέιμ, το οποίο κράτησε ως το τέλος.

Στο τρίτο σετ ανέβασε ακόμα περισσότερο την απόδοσή του και εκμεταλλευόμενος και την πτώση του Λάγιοβιτς, αποκατέστησε γρήγορα την τάξη. Με δύο μπρέικ πέρασε μπροστά με 4-1 και χάνοντας μόνο έναν πόντο στο σερβίς του σε όλο το σετ, έκλεισε τον αγώνα χωρίς άλλους προβληματισμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε 43 αβίαστα λάθη (και 31 winners).

Έχει, λοιπόν, άλλη μια ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο του 500άρι και αυτό που σίγουρα θα πρέπει να κάνει κατ' αρχάς είναι να ξεχάσει το ρεκόρ του: έχει δέκα ήττες σε ισάριθμους τελικούς αυτής της κατηγορίας! Τρεις από αυτούς τους τελικούς ήταν στη Βαρκελώνη, με τον Στεφ να χάνει από τον Ράφα Ναδάλ το 2018 και το 2021 και από τον Κάρλος Αλκαράθ την περσινή σεζόν.

Αν καταφέρει να νικήσει τον Ρουντ για δεύτερη σερί εβδομάδα, θα φτάσει τους 12 τίτλους καριέρας (11-17 το ρεκόρ του σε τελικούς).

