Τρίτη και φαρμακερή για Σίνερ στο Μαϊάμι! (vids)

Ασυναγώνιστος ο Γιάνικ Σίνερ, νίκησε στα δύο σετ τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στον τελικό του Μαϊάμι και κατέκτησε τον 13ο τίτλο στην καριέρα του!

Συνεχίζοντας την... τρελή φετινή πορεία του, ο 22χρονος Ιταλός (Νο.4) επικράτησε του φορμαρισμένου Βούλγαρου (Νο.12) με 6-3, 6-1 σε μόλις 73 λεπτά και πανηγύρισε το τρίτο φετινό του τρόπαιο (μετά από Μελβούρνη και Ρότερνταμ). Είναι και ο πρώτος Ιταλός που σηκώνει την κούπα στη Φλόριντα!

Είναι, χωρίς αμφιβολία, ο καλύτερος τενίστας αυτή τη στιγμή στον κόσμο και για του λόγου το αληθές, έχει γνωρίσει μόνο μια ήττα το 2024 (22-1), από τον Κάρλος Αλκαράθ στο Indian Wells, και είναι ο πρώτος που φτάνει τους τρεις τίτλους.

Με τον θρίαμβο στο Μαϊάμι, μάλιστα, θα γράψει ξανά ιστορία, καθώς αύριο (1/4) θα αφήσει πίσω του τον 20χρονο Ισπανό και θα γίνει ο πρώτος Ιταλός που φτάνει στο Νο.2 του κόσμου. Και μπορεί να αρχίσει δειλά-δειλά να σκέφτεται και το Νο.1, αφού θα μειώσει στους 1.015 βαθμούς τη διαφορά από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο νεαρός Ιταλός «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες τον τελικό, πετυχαίνοντας δύο μπρέικ σε κάθε σετ, όμως η αλήθεια είναι ότι ο Ντιμιτρόφ φάνηκε να έχει μείνει από ενέργεια μετά την υπερπροσπάθεια των τελευταίων ημερών.

Μπορεί να φεύγει από το Μαϊάμι χωρίς τον τίτλο, ωστόσο ο Ντίμι πέτυχε τρεις σερί νίκες σε βάρος παικτών του Top 10 (Χούρκατς, Αλκαράθ, Ζβέρεφ) και επιστρέφει αύριο στο Top 10 (Νο.9) για πρώτη φορά μετά το 2018!

Έχει κάθε λόγο να νιώθει νικητής, όπως είπε και ο ίδιος στην τελετή απονομής και περιμένουμε να δούμε πού μπορεί να φτάσει τη φετινή σεζόν...

Για τον Σίνερ είναι ο δεύτερος Masters τίτλος μετά τον περσινό στο Τορόντο και καταφέρνει να κατακτήσει το τρόπαιο μετά από δύο ήττες στους τελικούς του 2021 και το 2023. Τρίτη και φαρμακερή!

MIAMI MASTERY 🙌



The moment @janniksin defeated Grigor Dimitrov to become the first Italian man to win the #MiamiOpen title! pic.twitter.com/9W8111FvHQ — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2024