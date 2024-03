Σοκ στον χώρο του τένις: Απεβίωσε ο σύντροφος της Αρίνα Σαμπαλένκα!

Την είδηση έβγαλε αρχικά το belarushockey.com ως «ανεπιβεβαίωτη πληροφορία», ωστόσο αργότερα επανήλθε, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του 43χρονου πρώην επαγγελματία παίκτη του χόκεϊ και τα τελευταία χρόνια προπονητή.

Πολλά μέσα στη Λευκορωσία και στη Ρωσία αναδημοσίευσαν ήδη τη σοκαριστική είδηση, αναφέροντας πως ο Κολτσόφ βρισκόταν στο Μαϊάμι, ήταν δηλαδή μαζί με την Σαμπαλένκα, που ετοιμαζόταν για να παίξει στο Miami Open.

Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Ο Κολτσόφ, ο οποίος έχει παίξει στο NHL και ήταν διεθνής σε δυο ολυμπιάδες με την εθνική ομάδα της Λευκορωσίας, ήταν ζευγάρι με την Σαμπαλένκα από το καλοκαίρι του 2021.

According to unconfirmed information, former #LetsGoPens📷 player Konstantin Koltsov passed away at the age of 42.



Koltsov was in the United States (Miami)



Koltsov is the boyfriend of the star tennis player Aryna Sabalenka. pic.twitter.com/UhusFBxQho