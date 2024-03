Έπεσε σε τείχος η Σάκκαρη (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πολύ υψηλό εμπόδιο της Ίγκα Σβιόντεκ στον τελικό του Indian Wells και να κατακτήσει τον τρίτο τίτλο στην καριέρα της.

Νο.1 στα χαρτιά και στο γήπεδο η 22χρονη Πολωνή, πήρε τη νίκη με 6-4, 6-0 σε μόλις 68 λεπτά και έφτασε στον 19ο τίτλο στην καριέρα της (19-4 το ρεκόρ της σε τελικούς!)..

Δεν έχασε ούτε σετ στη διοργάνωση, ενώ καμία παίκτρια δεν κατάφερε να της πάρει πάνω από τέσσερα γκέιμ σε ένα σετ. Συνολικά έχασε μόνο 21 γκέιμ στην Καλιφόρνια!

Πραγματικά η Ίγκα έδωσε ρεσιτάλ και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.9), που έδωσε ό,τι μπορούσε, ειδικά στο πρώτο σετ.

Μόλις, πάντως, φύγει η πίκρα από την ήττα στον τελικό, η Μαρία θα καταλάβει τι πέτυχε σε αυτό το τουρνουά και σίγουρα θα εμφανιστεί στο μέλλον με πολύ λιγότερες αμφιβολίες για τον εαυτό της...

Ο Ντέιβιντ Γουίτ, που μόλις ξεκίνησε να δουλεύει μαζί της, προφανώς και τη βοήθησε ψυχολογικά στο Indian Wells, ενώ σίγουρα έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην επιθετική φιλοσοφία που έδειξε αυτές τις μέρες στην έρημο. Tα καλύτερα έρχονται, λοιπόν!

Η Σβιόντεκ πίεσε ασφυκτικά τη Μαρία στα πρώτα γκέιμ του αγώνα και πήρε προβάδισμα με 3-0, χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Η 28χρονη τενίστρια, ωστόσο, γρήγορα βρήκε το ρυθμό της, άρχισε να επιστρέφει καλύτερα, να κερδίζει ράλι και βρήκε γρήγορα απάντηση, για να ισοφαρίσει σε 3-3.

Η Πολωνή, ωστόσο, σέρβιρε πρώτη στο σετ και στο 5-4 ανέβασε ταχύτητα, έβγαλε επιστροφές και βρέθηκε με τριπλό σετ πόιντ. Παρότι η Μαρία κατάφερε να σβήσει με τη βοήθεια του σερβίς της τα δύο πρώτα, στο τρίτο η Ίγκα σημείωσε έναν εξαιρετικό winner με το forehand και έκλεισε... επαγγελματικά το πρώτο σετ.

Η κάτοχος τεσσάρων major τίτλων μπήκε με φόρα και στο δεύτερο και εκμεταλλευόμενη την αδυναμία της Μαρίας να βρει πρώτο σερβίς πέτυχε μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ και πέρασε μπροστά με 3-0.

Έχοντας μεγάλα προβλήματα στο σερβίς της και ανήμπορη να βρει λύσεις στο παιχνίδι της Σβιόντεκ, η Σάκκαρη δέχτηκε ένα ακόμα μπρέικ στη συνέχεια και έμεινε πίσω με 5-0.

Με την απογοήτευση πλέον φανερή στο πρόσωπό της, η Μαρία δεν απέφυγε ένα από τα... κουλούρια που απλόχερα μοιράζει η Σβιόντεκ και ο αγώνας έλαβε πρόωρο τέλος, όπως περίπου συνέβη και το 2022.

Η τενίστρια από τη Βαρσοβία είχε περισσότερους winners (15-8), λιγότερα λάθη (11-18), αλλά σέρβιρε και καλύτερα από τη Σάκκαρη (έχασε μόνο 12 πόντους συνολικά).

Η Ίγκα έχει πλέον οκτώ WTA 1000 τίτλους (δύο στο Indian Wells) και ισοφάρισε σε 3-3 το head to head με τη Μαρία, έχοντας πλέον τρεις σερί νίκες.

Και οι δύο παίκτριες θα μεταβούν τώρα στο Μαϊάμι για να λάβουν μέρος στο τέταρτο 1000άρι της σεζόν.