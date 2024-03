Μπαδόσα: «Σπουδαίο παράδειγμα ο Τσιτσιπάς, μαθαίνω πολλά από εκείνον» (vid)

«Από τότε που ξεκίνησε η σχέση μας έχω πάρει μεγάλη υποστήριξη από εκείνον», είπε η 26χρονη Ισπανίδα στο podcast Inside-In του Τennis Channel. «Επειδή κάνουμε το ίδιο πράγμα, μπορεί να κατανοήσει τα πάντα και ήρθε στη ζωή μου σε μια δύσκολη στιγμή, με τον τραυματισμό. Πάντα είναι εκεί για μένα και, όπως λέω πάντα, παρότι μπορεί να ακουστεί κλισέ, μου δίνει και έμπνευση. Μαθαίνω πολλά από εκείνον, εντός και εκτός γηπέδου, διότι θεωρώ πως είναι σπουδαίο παράδειγμα και το να μοιράζομαι την προσωπική μου ζωή μαζί του είναι κάτι πολύ όμορφο».

Η Μπαδόσα αναγκάστηκε να αποσύρει τη συμμετοχή της από το Indian Wells, λόγω του γνωστού προβλήματος στην πλάτη που την ταλαιπωρεί σχεδόν έναν χρόνο.

