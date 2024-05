Εικόνες ντροπής στο Old Trafford: H βροχή έφερε... πλημμύρα στις εξέδρες! (vid)

Πριν την έναρξη του ντέρμπι με την Άρσεναλ υπήρξε έντονη βροχόπτωση στο Μάντσεστερ με αποτέλεσμα να συσσωρευτεί πολύ νερό στο σκέπαστρο του Old Trafford, με το Sky Sports να παρουσιάζει βίντεο που δεν τιμάει καθόλου τους «Κόκκινους Διάβολους».

Λίγους μήνες μετά τα κομμάτια τσιμέντου που έπεσαν σε διαδρόμους του γηπέδου της Γιουνάιτεντ, αυτή τη φορά υπήρξαν πλημμυρικά φαινόμενα από το νερό που κατάφερε να περάσει από το σκέπαστρο δημιουργώντας... καταρράκτες.

Δείτε παρακάτω και το σχετικό video:

These scenes as the rain continues to fall on Old Trafford 😳 pic.twitter.com/CpwvEYLglk