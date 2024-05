Απίθανος Μάρεϊ: Νίκησε το χρονόμετρο με αδιανόητο τρίποντο από το κέντρο! (vid)

Οι Τίμπεργουλβς βρίσκονταν με εφτά πόντους πίσω, ωστόσο στα τελευταία δευτερόλεπτα τα έκαναν μούσκεμα, επιτρέποντας στους Νάγκετς να πάνε με διψήφιο προβάδισμα στα αποδυτήρια.

Για να μεγαλώσουν, μάλιστα την διαφορά τους οι περσινοί πρωταθλητές του NBA, χρειάστηκε ένα αδιανόητο τρίποντο του Τζαμάλ Μάρεϊ, ο οποίος νίκησε το χρονόμετρο με σουτ από το κέντρο του γηπέδου.

JAMAL MURRAY FROM BEYOND HALFCOURT.



KEVIN HARLAN IS HYPED.



Nuggets lead at halftime on TNT 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/PKjD1bS9CG