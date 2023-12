Δηλητηριώδες φίδι διέκοψε αγώνα στο Μπρίσμπεν (vid)

Μιλάμε για ένα καφέ δηλητηριώδες φίδι μήκους περίπου 50 εκατοστών που εντοπίστηκε στο court και χρειάστηκε η παρέμβαση ειδικού για να μεταφερθεί με ασφάλεια εκτός των εγκαταστάσεων.

«Λατρεύω τα ζώα, ειδικά τα εξωτικά», είπε ο Τιμ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, τον οποίο κέρδισε με 2-6, 7-6(4), 6-4. «Είπαν, όμως, ότι ήταν δηλητηριώδες φίδι και ήταν κοντά στα ball kids, οπότε ήταν επικίνδυνη κατάσταση. Δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και σίγουρα δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

Ο Αυστριακός, Νο.98 πλέον στον κόσμο, θα παίξει στον δεύτερο γύρο των προκριματικών με τον Ιταλό Τζούλιο Τζεπιέρι.

You cannot make this up: a 50cm eastern brown snake — considered the second most venomous snake in the world — interrupted the Thiem-McCabe qualifying battle in Brisbane 😳



