Χούρκατς-Κόρντα ο πρώτος ημιτελικός στη Σανγκάη (vids)

O 26χρονος Πολωνός, Νο.17 στον κόσμο, έκανε την ανατροπή κόντρα στον Ούγγρο Φάμπιαν Μαροζάν (Νο.91), επικράτησε με 1-6, 6-1, 6-3 και πέρασε στον δεύτερο σερί ημιτελικό του σε 1000άρι (είχε προκριθεί και στην τετράδα του Σινσινάτι).

Συνολικά θα είναι η έκτη του παρουσία του σε ημιτελική φάση τουρνουά Masters και αν καταφέρει να φτάσει ως το τέλος, τότε θα βρεθεί.... ξαφνικά με πιθανότητες πρόκρισης στο ATP Finals (12-19/11)!

Αντίπαλός του στον αγώνα του Σαββάτου (14/10) θα είναι ο Κόρντα, που θα παίξει για πρώτη φορά σε ημιτελικά αυτού του επιπέδου. Ο 22χρονος Αμερικανός (Νο.26) παραλίγο να... αυτοκτονήσει στο φινάλε του αγώνα με τον Μπεν Σέλτον (Νο.20), αφού είδε τον συμπατριώτη του να σβήνει πέντε ματς πόιντ και να ισοφαρίζει σε 6-6, όμως πήρε τελικά τη νίκη με 6-7(10), 6-2, 7-6(6) μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 54 λεπτών.

Είναι ο πρώτος Αμερικανός που περνάει στα ημιτελικά της διοργάνωσης και θα προσπαθήσει να πετύχει τη δεύτερη σερί νίκη του επί του Χούρκατς (1-1 το head to head).

O άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τις αυριανές αναμετρήσεις Ντιμιτρόφ-Τζάρι και Ουμπέρ-Ρούμπλεφ.

