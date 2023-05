Διακοπή στο ματς του Τσιτσιπά - Περιμένει στους «32» ο Σονέγκο (vids)

Ο λόγος για τον Ιταλό Λορέντζο Σονέγκο, Νο.48 στον κόσμο, που άφησε εκτός τον Γιοσιχίτο Νισιόκα από την Ιαπωνία (Νο.32) με 7-5, 6-3 και πρόλαβε τη δυνατή βροχή στη Ρώμη.

Ο Στέφανος, από την πλευρά του, βρίσκεται δύο γκέιμ μακριά από την πρόκριση, καθώς έχει πάρει το πρώτο σετ απέναντι στον Νόυνο Μπόρτζες με 6-3 και προηγείται με 4-3 (με μπρέικ) στο δεύτερο.

Το ματς, όμως, διακόπηκε λόγω βροχής και είναι άγνωστο αν και πότε θα αρχίσει ξανά, διότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για απόψε δεν είναι και πολύ αισιόδοξες!

A touch of divine intervention ⚡️✨ @steftsisipas with an *impossible* half-volley at #IBI23 ! pic.twitter.com/lvCOlohuAe

Rome Roars for Sonego 🦁



Listen to the crowd after that Lorenzo Sonego win! #IBI23 pic.twitter.com/TE2Enj6pbD