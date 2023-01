Έχασε από τον εαυτό της η Σάκκαρη (vids)

Απογοητευτική η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.6), έχασε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να το είχε φέρει στα μέτρα της και δεν μπόρεσε να κλείσει θέση στη φάση των «16» για δεύτερη φορά στην καριέρα της.

Η εμπνευσμένη Κινέζα, Νο.87 στον κόσμο, πήρε την τεράστια νίκη με 7-6(3), 1-6, 6-4 σε 2 ώρες και 33 λεπτά και πέρασε σε τέταρτο γύρο Grand Slam για πρώτη φορά στη ζωή της! Όσο και αν μας στενοχωρεί, η 28χρονη τενίστρια ξεπέρασε τον εαυτό της και άξιζε με το παραπάνω την πρόκριση... Η ουσία είναι ότι βρήκε μεγάλα χτυπήματα την πιο κατάλληλη στιγμή και ενώ όλα έδειχναν ότι η Μαρία είχε το μομέντουμ και θα έφτανε στην ανατροπή.

Η 27χρονη Ελληνίδα, από την άλλη, αντί να εκμεταλλευτεί αυτό το επιβλητικό 1-6 του δεύτερου σετ, φάνηκε να στερεύει ξανά από ιδέες, υπέπεσε σε σωρεία λαθών (52 αβίαστα), δεν σέρβιρε καλά και η αλήθεια είναι πως έμεινε μέχρι το τέλος στο ματς, διότι η Κινέζα δεν διαχειρίστηκε καλά τις πολλές ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν στο τρίτο σετ.

Σε μία από αυτές, όμως, τα πήγε περίφημα και με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία στο φινάλε έφτασε στη μεγάλη νίκη... Θυμίζουμε ότι Κινέζα (η Τσιγιού Γουάνγκ) είχε αποκλείσει τη Μαρία και στο περσινό US Open.

Η No.6 τενίστρια στον κόσμο μπήκε νευρικά στον αγώνα και αιφνιδιάστηκε από την αντίπαλό της, που φάνηκε να μην έχει ιδιαίτερο άγχος, παρότι και εκείνη έχασε το πρώτο service game της.

Με εξαιρετικό παιχνίδι από τη βασική γραμμή και με τη Μαρία να μην έχει plan b για να σπάσει τον ρυθμό της αντιπάλου της, η Κινέζα προηγήθηκε με 2-1 και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το 5-4. Όταν πήρε, όμως, τις μπάλες για να σερβίρει «λύγισε» και τα πάντα τελικά κρίθηκαν στο τάι μπρέικ.

Εκεί η Ζου ήταν εκπληκτική και με μερικούς πολύ θεαματικούς πόντους, πέρασε μπροστά με 6-2 και έκλεισε το σετ στη δεύτερη ευκαιρία της.

Η Μαρία ξεκίνησε το δεύτερο σετ πιο αποφασισμένη και μετά από μια πρώτη ανταλλαγή μπρέικ, πέρασε μπροστά με 1-2. Το γκέιμ-κλειδί ήταν το επόμενο, όπου η 27χρονη Ελληνίδα κατάφερε να σβήσει τέσσερις ευκαιρίες της Κινέζας και να υπερασπιστεί το μπρέικ της (1-3). Από το σημείο αυτό και μετά δεν άφησε την Ζου να απειλήσει και έφερε με άνεση το ματς στα ίσα.

Κι ενώ θα περίμενε κανείς ότι είχε έρθει η ώρα να... βάλει τα πράγματα στη θέση τους, η Ζου θύμισε κάτι από το πρώτο σετ και πήρε κεφάλι στο σκορ με 2-0. Τα λάθη από τη ρακέτα της Μαρίας είχαν πλέον αυξηθεί και εξαιτίας αυτών η Κινέζα βρέθηκε τρεις φορές κοντά σε δεύτερο μπρέικ: μία στο 2-0 (από 40-0) και δύο στο 3-1.

Αντί, όμως, να γίνει το 1-4 και να απομακρυνθεί κι άλλο ο τέταρτος γύρος, η Μαρία έφερε τα πάνω κάτω με το μπρέικ στο 3-2 και έκανε στη συνέχεια και το 3-4. Η Ζου, ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε να πιέζει για το μπρέικ, παίρνοντας και δώρα από τη Σάκκαρη.

Έχασε, λοιπόν, άλλες δύο ευκαιρίες στο 4-4, αλλά η τρίτη ήταν και η φαρμακερή: μετά από απίστευτες άμυνες, βρήκε τον winner και «έγραψε» το 5-4, που της έδωσε το δικαίωμα να σερβίρει για τη νίκη.

Ήταν, μάλιστα, τέτοια η αυτοκυριαρχία της όταν πήρε τις μπάλες, που όχι μόνο δεν κινδύνεψε, αλλά σφράγισε τη νίκη της με άσο! Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη στο φινάλε και με το δίκιο της... Ήταν η πρώτη νίκη της σε βάρος τενίστριας του Top 10.

Η επόμενη αντίπαλός της είναι Βικτόρια Αζαρένκα, πρωταθλήτρια του 2012 και του 2013.

