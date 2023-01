«Ύμνοι» Τσιτσιπά για Ιαπωνία (pic)

«Η φανέλα αντιπροσωπεύει τη σύνδεση μεταξύ του αθλητισμού και του αρχαίου μαχητικού πνεύματος της Ιαπωνίας», εξήγησε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. «Μια βαθιά κληρονομιά τιμής, επιμονής και αριστείας. Συμβολίζει ακόμα τη σύνδεση μεταξύ του μοντέρνου και του αρχαίου, την ομορφιά της παράδοσης και τη δύναμη του παρόντος».

O Στεφ ετοιμάζεται για μια ακόμα συμμετοχή στο Australian Open (16-29/1) και είναι μεταξύ των φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Το Νο.1 φαβορί, βέβαια, είναι ο εννιά φορές νικητής Νόβακ Τζόκοβιτς.

The jersey represents the connection between sport and the ancient warrior spirit of Japan. A deep cultural heritage of honor, perseverance, and excellence.



It also symbolises the connection between the modern and ancient, the beauty of tradition, and the power of the present. pic.twitter.com/o7YLXsdST8