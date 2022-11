Έχει ξεχάσει να χάνει ο Αλιασίμ! (vids)

Ασταμάτητος ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, ξεπέρασε το εμπόδιο του Φράνσις Τιάφοου στο Μπερσί και προκρίθηκε στον δεύτερο Masters ημιτελικό της καριέρας του!

Ο 22χρονος Καναδός, Νο.8 στον κόσμο, επικράτησε του 24χρονου Αμερικανού (Νο.21) με 6-1, 6-4 σε 93 λεπτά και σημείωσε την 16η διαδοχική νίκη του στο tour! Μετά την κατάκτηση των τίτλων σε Φλωρεντία, Αμβέρσα και Βασιλεία, φιλοδοξεί να κατακτήσει στη γαλλική πρωτεύουσα την τέταρτη σερί και πιο βαριά κούπα του...

Για την ώρα, στρέφει το βλέμμα του στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα βρει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στους 19χρονους Κάρλος Αλκαράθ και Χόλγκερ Ρούνε.

Aξίζει να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη της σεζόν, ο Φίλιξ είχε ρεκόρ 0-8 σε τελικούς! Φέτος, όμως, κατάφερε να... αλλάξει το σενάριο και έχει κερδίσει τέσσερις από τους πέντε τελικούς του, όλους indoors. Οι τρεις, όπως είπαμε, είναι και διαδοχικοί.

Με την πορεία του στο Paris Masters έχει εξασφαλίσει την άνοδό του στο Νο.6 του κόσμου, που είναι και career high, ενώ αν πάει στον τελικό θα σκαρφαλώσει στο Νο.5! Mετά το Παρίσι, θα ταξιδέψει στο Τορίνο για να κάνει το ντεμπούτο του στο ATP Finals.

Η αλήθεια είναι πως ήταν ζήτημα χρόνου να κάνει το «μπαμ» αυτός ο τόσο χαρισματικός παίκτης!

Auger-Aliassime’s 16-match winning streak:



🇩🇪 Otte (Florence)

🇺🇸 Nakashima

🇮🇹 Musetti

🇺🇸 Wolf

🇫🇷 Guinard (Antwerp)

🇬🇧 Evans

🇫🇷 Gasquet

🇺🇸 Korda

🇨🇭 Huesler (Basel)

🇷🇸 Kecmanovic

🇰🇿 Bublik

🇪🇸 Alcaraz

🇩🇰 Rune

🇸🇪 M. Ymer (Paris)

🇫🇷 Simon

🇺🇸 Tiafoe@felixtennis pic.twitter.com/jDH4xjbrUR — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2022

SWEET SIXTEEN 💜@felixtennis extends his remarkable winning streak, defeating Tiafoe 6-1 6-4 to reach the Paris semi-finals!#RolexParisMasters pic.twitter.com/w3UMcUntzJ — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2022