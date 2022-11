Πώς εξασφαλίζει την πρωτιά η Σάκκαρη

Αν νικήσει την Ονς Ζαμπέρ τα ξημερώματα του Σαββάτου (5/11, 02.00) τότε εξασφαλίζει την πρωτιά ό,τι και να γίνει στο ματς της Τζέσικα Πεγκούλα με την Αρίνα Σαμπαλένκα (4/11, 22.30).

Μένει, όμως, στην κορυφή ακόμα και αν χάσει από την Τυνήσια, αρκεί να νικήσει η Σαμπαλένκα την Πεγκούλα.

Αν, ωστόσο, η Αμερικανίδα επικρατήσει της Λευκορωσίδας (με δύο ή τρία σετ) και η ίδια χάσει με οποιοδήποτε σκορ, τότε η Ζαμπέρ θα είναι πρώτη και η Μαρία θα είναι δεύτερη.

Ο στόχος έχει ήδη επιτευχθεί, αλλά καλό θα ήταν να έπαιρνε την πρώτη θέση, για να αποφύγει ενδεχομένως την Ίγκα Σβιόντεκ. Τα πάντα, βέβαια, είναι ακόμα ρευστά στο Group Tracy Austin, καθώς η δράση συνεχίζεται σήμερα με τα ματς Σβιόντεκ-Γκαρσιά (00.00), Γκοφ-Κασάτκινα (02.00).

Advancement scenarios for the Nancy Richey Group, with Jabeur, Sabalenka, and Pegula battling it out for the second spot.#WTAFinals pic.twitter.com/ZCa7FAHuDU