«Yποψήφιος για τον πάγκο της Βενέτσια ο Καζίς Μακσβίτις»

Ελεύθερος κυκλοφορεί στην προπονητική αγορά ο Καζίς Μακσβίτις, με τον Λιθουανό προπονητή να λύνει την συνεργασία του με την Ζαλγκίρις στο τέλος του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με την λιθουανική ιστοσελίδα "15min" o Mασβίτις είναι ο Νο.1 υποψήφιος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Βενέτσια, αντικαθιστώντας τον Νέβεν Σπάχια. Ο Κροάτης τεχνικός αναμένεται να αποχωρήσει από την ιταλική ομάδα το ερχόμενο καλοκαίρι και ο Μακσβίτις είναι ο πρώτος στην λίστα για να αναλάβει την θέση.

