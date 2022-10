«Παραδόθηκε» στην Πεγκούλα η Σάκκαρη (vids)

Εκπληκτική η 28χρονη Αμερικανίδα, Νο.5 στον κόσμο, επικράτησε με 6-2, 6-3 σε μόλις 70 λεπτά και κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο στην καριέρα της. Τον πρώτο, μάλιστα, τον είχε κερδίσει το 2019, όπως και η Μαρία...

Η 27χρονη Ελληνίδα, λίγες ώρες μετά το ένα σετ που έπαιξε κόντρα στην Μαρί Μπούζκοβα, δεν μπόρεσε να απειλήσει σε κανένα σημείο του αγώνα την αντίπαλό της. Η Πεγκούλα, βλέπετε, έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση, με εξαιρετικό σερβίς, εξαιρετικές επιστροφές, σταθερότητα από τη βασική γραμμή και πιεστικά χτυπήματα και από τις δύο πλευρές.

Ήταν και σχεδόν αλάνθαστη, αφού είχε μόλις 11 αβίαστα έναντι 25 της Μαρίας, που φάνηκε «μπλοκαρισμένη» και ίσως λίγο «άδεια» από την υπερπροσπάθεια των τελευταίων ημερών.

Άξιζε με το παραπάνω αυτό το τρόπαιο η Πεγκούλα, πάντως, αφού εκτός της Σάκκαρη, απέκλεισε στον δρόμο της τέσσερις πρωταθλήτριες Grand Slam: Ριμπάκινα, Αντρεέσκου, Στίβενς και Αζαρένκα!

Και με την πορεία της στο Μεξικό θα ανεβεί στο Νο.3 του κόσμου, που είναι career high. Η Μαρία, από την πλευρά της, θα επιστρέψει στο Νο.4, αλλά έχασε την ευκαιρία να ξαναμπεί στο Top 3.

Το χειρότερο από όλα, βέβαια, είναι ότι μένει σε αυτόν τον τίτλο του 2019 στο Ραμπάτ, έχοντας χάσει έξι τελικούς, τέσσερις από τους οποίους τη φετινή σεζόν (Αγία Πετρούπολη, Indian Wells, Πάρμα, Γουαδαλαχάρα).

Η Πεγκούλα έδειξε ότι είναι το «αφεντικό» από πολύ νωρίς. Μετά το 1-2 της Μαρίας, κέρδισε πέντε γκέιμ στη σειρά χάνοντας μόνο πέντε πόντους και έφτασε στο 1-0 με συνοπτικές διαδικασίες, σε μόνο 28 λεπτά.

Πέτυχε ένα ακόμα μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ του δεύτερου σετ (3-1), την ώρα που η Σάκκαρη δεν έδειχνε ικανή να χτυπήσει το σερβίς της αντιπάλου της. Η Πεγκούλα πέτυχε και δεύτερο μπρέικ στο έβδομο γκέιμ και πήρε τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη, αλλά εκεί η Μαρία «αναστήθηκε» και με φοβερό παιχνίδι έμεινε στον αγώνα (5-3).

Όχι, όμως, για πολύ, αφού η Πεγκούλα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της στο επόμενο γκέιμ, προηγήθηκε με 0-40 και έκλεισε το ματς χωρίς άλλη... περιπέτεια.

Η Μαρία, λοιπόν, φεύγει χωρίς τίτλο από το Μεξικό, ωστόσο κατάφερε με τις νίκες της να κλείσει θέση στο WTA Finals για δεύτερη σερί χρονιά και αυτό σίγουρα είναι μια τεράστια επιτυχία. Μια καλή εμφάνιση στο Τέξας (31/10-7/11) θα της δώσει ώθηση για τη νέα σεζόν!

Στο Τέξας θα είναι, βέβαια, και η σούπερ φέτος Πεγκούλα, που θα αγωνιστεί σε μονό και διπλό (μαζί με την Κόκο Γκοφ)!

upload complete 📶



JPEG keeps her focus and captures the 2022 @WTAGuadalajara title!@JLPegula | #GDLOPENAKRON pic.twitter.com/Ot8KgrU53z