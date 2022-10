Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο έφτασε στην επικράτηση με 2-1 σετ (6-3, 3-6, 6-0) και κατέκτησε τον 8ο τίτλο της μέσα στο 2022 και 11ο συνολικά στην καριέρα της.

H Σβιόντεκ χρειάστηκε 1 ώρα και 47 λεπτά για να κερδίσει τον 11ο τίτλο στο single WTA της καριέρας της, φτάνοντας πλέον τις 64 νίκες μέσα στη σεζόν!

8th title of 2022 🏆

64th win of 2022 🏁

24-1 in the US in 2022 💨



The accolades for @iga_swiatek just keep growing!#SanDiegoOpen pic.twitter.com/dOMoYvGqrg