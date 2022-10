Η Κρεϊτσίκοβα έβαλε φρένο στο σερί της Σβιόντεκ! (vids)

Μετά από μια σκληρή μάχη 3 ωρών και 16 λεπτών, η περσινή νικήτρια του Roland Garros (Νο.23) επικράτησε με 5-7, 7-6(4), 6-3 της κορυφαίας τενίστριας στον κόσμο, που μετά τον πρώτο χαμένο τελικό της Λουγκάνο το 2019 είχε δέκα νίκες σε ισάριθμα ματς τίτλου, χωρίς απώλεια σετ! Ήταν, μάλιστα, όγδοος τελικός της για φέτος.

Η 26χρονη Τσέχα (πρώην Νο.2 στον κόσμο), όμως, φαίνεται ότι έχει βρει ξανά τη φόρμα της, έστω και στο φινάλε μια πολύ δύσκολης για εκείνη σεζόν!

Για να καταλάβετε, πριν δύο εβδομάδες το φετινό της ρεκόρ ήταν 3-4 απέναντι σε τενίστριες του Top 30, έχοντας πετύχει και τις τρεις νίκες της τον Φεβρουάριο.

Κατάφερε, ωστόσο, τώρα να κερδίσει back to back τίτλους σε Ταλίν και Οστράβα με 5-0 κόντρα στο Top 30, νικώντας Χαντάντ Μάια, Μπέντσιτς, Κονταβέιτ, Ριμπάκινα και Σβιόντεκ. Ήταν βέβαια ότι δεν έχει ξεχάσει να παίζει τένις...

Και το ωραίο είναι ότι πανηγύρισε αυτόν τον τίτλο, τον πέμπτο στην καριέρα της, μπροστά στους συμπατριώτες της! Χρειάστηκε, πάντως, έξι ματς πόιντ για να κλείσει τον αγώνα, ενώ η 21χρονη Πολωνή είχε και μπρέικ πόιντ στο γκέιμ αυτό.

Τελικό είχαμε και στο Μοναστίρ της Τυνησίας, όπου η Ελίζ Μέρτενς υπέταξε 6-2, 6-0 την Αλιζέ Κορνέ και κατέκτησε τον έβδομο τίτλο της καριέρας της.

