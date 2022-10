Θρίλερ και άδοξο αντίο από τη Σάκκαρη (vids)

Η εκπληκτική Αμερικανίδα επικράτησε με 5-7, 7-5, 7-5 μετά από ένα συναρπαστικό ματς διάρκειας 2 ωρών και 44 λεπτών, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα της!

Πράγματα και θαύματα έκανε για άλλη μια φορά η μικρή, που πριν από δύο μέρες απέκλεισε την Καρολίνα Πλίσκοβα, μέσα στο «σπίτι» της, πετυχαίνοντας μόλις την πρώτη νίκη της σε hard court. Είναι χαρακτηριστικό ότι σημείωσε 59 winners έναντι μόλις 9 της Μαρίας, που φάνηκε να αιφνιδιάζεται από το παιχνίδι της 21χρονης αντιπάλου της.

Η αλήθεια είναι ότι η νεαρή τενίστρια δεν είχε τίποτα να χάσει και έπαιξε με αρκετό ρίσκο (τα αβίαστα ήταν 26-11), όμως αυτό της βγήκε και ζει τη σπουδαιότερη στιγμή της στα courts. Το φοβερό είναι πως έχει ταξιδέψει μόνη της στην Τσεχία!

Η Μαρία, από την άλλη, πήρε το πρώτο σετ στην... εκπνοή, αλλά στη συνέχεια δεν είχε απαντήσεις στο σερβίς της Αμερικανίδας και τελικά «λύγισε» κάνοντας «φθηνά» λάθη στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Όταν σέρβιρε, δηλαδή, υπό πίεση στο δεύτερο και τρίτο σετ.

Πέραν του ότι χάνει αρκετούς βαθμούς καθώς υπερασπιζόταν την περσινή της συμμετοχή στον τελικό, «πέταξε» και την ευκαιρία να μπει γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης στο WTA Finals. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, όμως θα μπορούσε να κάνει ένα μεγάλο βήμα...

Η Μαρία ξεκίνησε το ματς με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αφού εκμεταλλεύτηκε το άγχος της Παρκς και πέτυχε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ. Η νεαρή τενίστρια, ωστόσο, απάντησε αμέσως και στη συνέχεια «κράτησε» μέχρι το 5-5, όπου δέχτηκε το καθοριστικό μπρέικ του σετ.

Δεν έχασε, όμως, την ψυχραιμία της και σέρβιρε εξαιρετικά στο δεύτερο σετ. Έσωσε με ένα απίθανο βολέ το μπρέικ πόιντ της Μαρίας στο 4-4 και εκμεταλλευόμενη τρία σερί λάθη της 27χρονης Ελληνίδας με το backhand στο 6-5 έφερε το ματς στα ίσα!

Και το τρίτο σετ, ωστόσο, ήταν θρίλερ. Η Παρκς στάθηκε στο ύψος της όταν αντιμετώπισε μπρέικ πόιντ στο πρώτο γκέιμ και από εκεί και πέρα δεν απειλήθηκε στο σερβίς της. Παρότι είχε τρία χαμένα μπρέικ πόιντ στο 4-3, δεν έπεσε η ψυχολογία της και η αντίδρασή της ήταν φανταστική!

Χάνοντας μόνο δύο πόντους στα επόμενα δύο service game της, έβαλε μεγάλη πίεση στη Μαρία όταν εκείνη πήρε τις μπάλες στα χέρια της στο 6-5. Το γκέιμ είχε λάθη και από τις δύο, όμως η Παρκς ήταν πιο ψύχραιμη στο τέλος και εκμεταλλεύτηκε το πρώτο ματς πόιντ της με winner, φυσικά.

Άργησε, πάντως, λίγο να πανηγυρίσει, καθώς το χτύπημα ήταν οριακό και η Μαρία έκανε ένσταση για να σιγουρευτεί! Ήταν η πρώτη φετινή ήττα της Σάκκαρη από τενίστρια εκτός Top 100 και η δεύτερη συνεχόμενη μετά τον τελικό της Πάρμα. Σίγουρα πρόκειται για δύο οδυνηρές ήττες...

Το επόμενο ραντεβού για τη Ελληνίδα τενίστρια είναι το τουρνουά WTA 1000 στη Γουαδαλαχάρα (17-23/10). Εκεί θα κλείσει και η οκτάδα του WTA Finals...

Η Παρκς θα παίξει στα προημιτελικά της Οστράβα με την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, που πέρασε με walkover μετά την απόσυρση της Μπελίντα Μπέντσιτς.

Backing up a first Top-20 win with a FIRST TOP-10 WIN 🙌



🇺🇸 Alycia Parks comes from a set down against No.4 seed Sakkari to reach the #OstravaOpen quarterfinals! pic.twitter.com/vO3WyWiWYI