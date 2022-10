Στο... δρόμο της Σάκκαρη η Αλίσια Παρκς (vid)

Πετυχαίνοντας μία από τις μεγαλύτερες νίκες της καριέρας της κόντρα στο Νο19 του κόσμου, η Αλίσια Παρκς θα αναμετρηθεί με την Μαρία Σάκκαρη για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης στην Οστράβα.

Πιο συγκεκριμένα, το Νο.144 του κόσμου απέκλεισε την πρώην Νο1 και νυν Νο19 κόσμου, Καρολίνα Πλίσκοβα, με το εμφατικό 6-0, 7-6(3) και βρίσκεται για 2η φορά στην καριέρα της, στις “16” καλύτερες ενός WTA 500 θεσμού.

Η Παρκς πραγματοποιώντας μία εκπληκτική εμφάνιση, χρειάστηκε μόλις 27 λεπτά για να κατακτήσει με μεγαλοπρεπές bagel (6-0), το 1ο set της αναμέτρησης, ενώ επέστρεψε από break πίσω στο 2ο μέρος του ματς (1-3), για να το... τελειώσει στο απαιτητικό tie-break που ακολούθησε.

Σάκκαρη και Παρκς, θα τεθούν αντιμέτωπες για πρώτη φορά στο Tour, με την 27χρονη Ελληνίδα και Νο4 του ταμπλό, να ρίχνεται στη μάχη υπεράσπισης των 300 WTA πόντων που κατέκτησε από την εξαιρετική πορεία της πέρυσι στην Τσεχία.

