Εκτός δεύτερου γύρου στην Αστάνα ο Αλκαράθ! (vid)

Ο εκπληκτικός Νταβίντ Γκοφέν (No.66), που μπήκε στο Astana Open ως lucky loser (!), επικράτησε του 19χρονου Ισπανού με 7-5, 6-3 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης (ATP 500), όπου θα συναντήσει τον Αντριάν Μαναρινό. Είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά φέτος (και μετά από 63 ματς) που ο Κάρλος χάνει ματς σε straight sets!

Ο πολύπειρος Βέλγος έχασε στον δεύτερο προκριματικό γύρο από τον Λούκα Νάρντι, αντίπαλο του Στέφανου Τσιτσιπά στον δεύτερο γύρο, όμως κέρδισε μια θέση στο ταμπλό μετά την απόσυρση του Χόλγκερ Ρούνε. Και έπεσε πάνω στον νικητή του US Open!

Έπαιξε, όμως, εξαιρετικά από το ξεκίνημα το αγώνα και παρότι είδε τον νεαρό αντίπαλό του να μετατρέπει το 5-2 σε 5-5, με ένα νέο μπρέικ κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο σετ. Πολλοί θα περίμεναν την αντίδραση του Καρλίτος στο δεύτερο σετ, ωστόσο ο 31χρονος τενίστας κράτησε το υψηλό επίπεδό του και βρέθηκε με τις μπάλες στα χέρια στο 5-1!

Ο Αλκαράθ μπόρεσε να πάρει το ένα μπρέικ πίσω, αλλά ο Γκοφέν διατήρησε την ψυχραιμία του όταν σέρβιρε ξανά για τη νίκη στο 5-3 και έκλεισε τον αγώνα μετά από προσπάθεια συνολικής διάρκειας 1 ώρας και 46 λεπτών. Ήταν η τρίτη νίκη του σε βάρος Νο.1, αφού είχε λυγίσει τον Ράφα Ναδάλ στο ATP Finals 2017 και στο ATP Cup 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η εξέλιξη ευνοεί τον Τσιτσιπά, εφόσον ο ίδιος σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Ο Αλκαράθ, βλέπετε, ήταν πιθανός αντίπαλός του στα ημιτελικά του Astana Open.

The moment Goffin recorded a 3rd career win over a World No. 1! 🙌@David__Goffin #AstanaOpen pic.twitter.com/dMC8GhCVsC