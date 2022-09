Εκτός ημιτελικών στη Σεούλ ο Ρουντ - Επιστρέφει στο Νο.2 ο Ναδάλ

Ο 26χρονος Ιάπωνας, Νο.56 στον κόσμο, επικράτησε του φιναλίστ της Νέας Υόρκης (No.2) με 6-2, 3-6, 6-2 και θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό κόντρα στον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μακένζι Μακντόναλντ και τον Αλεκσάνταρ Κοβάσεβιτς. Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Τζένσον Μπρούκσμπι και Ντένις Σαποβάλοφ.

Λίγες μέρες μετά τη συμμετοχή του στο Laver Cup, ο Κάσπερ έκανε ένα μάλλον... αχρείαστο ταξίδι στη Νότια Κορέα και από τη στιγμή που δεν κατάφερε να προκριθεί στην τετράδα, χάνει και μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Θα τον εκτοπίσει τη Δευτέρα (3/10) ο Ράφα Ναδάλ, που θα ανεβεί στο Νο.2 και θα έχει από πάνω του τον συμπατριώτη του Κάρλος Αλκαράθ.

Θα είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά μετά το 2000 που δύο παίκτες από την ίδια χώρα θα είναι στο Top 2 του κόσμου. Τότε στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονταν οι Άντρε Άγκασι και Πιτ Σάμπρας.

NISHI😮KA



Pure brilliance from @yoshihitotennis en route to defeating the World No. 2 at the #KoreaOpen pic.twitter.com/Bk4JL7ZcML