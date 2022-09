«Ισοπέδωσε» την Γκαρσιά η Ζαμπέρ! (vids)

Η 28χρονη Τυνήσια (Νο.5) επικράτησε με 6-1, 6-3 και έβαλε φρένο στο σερί της Γαλλίδας (Νο.17), που μετρούσε 13 διαδοχικές νίκες στο tour. Η αντίπαλός της στον τελικό του Σαββάτου (10/9, 23.00) θα προκύψει από την αναμέτρηση της Ίγκα Σβιόντεκ με την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η αλήθεια είναι πως περιμέναμε να γίνει μεγαλύτερη μάχη, όμως η Ζαμπέρ μπήκε πολύ δυνατά στο ματς, σε αντίθεση με την Γκαρσιά που ήταν πολύ νευρική και άργησε πολύ να βρει τον ρυθμό της. Δεν είχε... ρυθμό ούτε το κοινό του Arthur Ashe και είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι το τελευταίο στάδιο του πρώτου σετ, οι εξέδρες ήταν μισοάδειες!

Στο δεύτερο σετ η Γκαρσιά εμφανίστηκε σαφώς πιο ανταγωνιστική, όμως ήταν πλέον αργά... Ακόμα και έτσι, βέβαια, η Ζαμπέρ φρόντισε να πετύχει νωρίς το μπρέικ (3-1) και να συνεχίσει με άλλο αέρα την προσπάθειά της μέχρι το τέλος.

Αμέσως μετά το μπρέικ η Γαλλίδα προσπάθησε να πιέσει το σερβίς της αντιπάλου της και να ξαναμπεί στο σετ, όμως το μόνο που κατάφερε ήταν να φέρει το γκέιμ τρεις φορές στην ισοπαλία. Πίεσε και στο 4-2 χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, για να φτάσουμε στο 5-3, όπου η Ζαμπέρ σέρβιρε για την πρόκριση στον τελικό.

Η Γκαρσιά ζωντάνεψε προς στιγμήν όταν πέρασε μπροστά με 15-30, ωστόσο η Ζαμπέρ πήρε τρεις πόντους στη σειρά και έκλεισε τον αγώνα, χωρίς άλλους προβληματισμούς! Δεν αντιμετώπισε ούτε ένα μπρέικ πόιντ στον αγώνα και το φετινό ρεκόρ της σε ημιτελικούς είναι 6-0!

Θα προσπαθήσει, λοιπόν, το Σάββατο να κάνει ό,τι... δεν έκανε στο Wimbledon και να φτάσει στον πρώτο major τίτλο στην καριέρα της.

Σίγουρα, πάντως, από τη Δευτέρα (12/9) θα ξαναβρεθεί στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης. Άνοδο θα πραγματοποιήσει και η Καρολίν, όμως, καθώς θα επιστρέψει στην πρώτη δεκάδα του κόσμου (Νο.10)!

