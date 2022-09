Νίκησε και περιμένει Ράφα στα προημιτελικά ο Ρούμπλεφ! (vids)

Ο 24χρονος Ρώσος, Νο.11 στον κόσμο, επικράτησε του Νο.1 Βρετανού (Νο.9) με 6-4, 6-4, 6-4 και περιμένει τώρα τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Ράφα Ναδάλ και τον Φράνσις Τιάφοου, φιλοδοξώντας να φτάσει για πρώτη φορά σε τετράδα major.

Στις γυναίκες, στα προημιτελικά του τουρνουά πέρασε η Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.9) και, μάλιστα, για πρώτη φορά στην καριέρα της. Μετά από σούπερ εμφάνιση σταμάτησε με 6-3, 6-2 την Πέτρα Κβίτοβα (Νο.21) και θα αναμετρηθεί με μια εκ των Ίγκα Σβιόντεκ, Γιούλε Νιμάιερ.

It's the sixth Grand Slam quarterfinal for @AndreyRublev97!#USOpen pic.twitter.com/fGVlWtOXw3