Vodafone Giga WiFi on the spot: Η νέα λύση της Vodafone για Internet παντού

Χωρίς μηνιαίο πάγιο και δεσμεύσεις, μέσα από το Vodafone Giga Network

Η Vodafone καινοτομεί και φέρνει το Vodafone Giga WiFi on the spot, μέσα από το οποίο οι καταναλωτές μπορούν πλέον να απολαμβάνουν γρήγορο WiFi, όπου και εάν βρίσκονται, χωρίς να δεσμεύονται με μηνιαίo πάγιο ή την ανάγκη μίας σταθερής γραμμής Internet. Το μόνο που χρειάζεται είναι η SIM κάρτα Giga WiFi on the spot, που διατίθεται δωρεάν, με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να ενεργοποιήσει το πακέτο Internet Giga Boost που ταιριάζει στις ανάγκες του, όποτε έχει ανάγκη για Internet.

Tα Giga Boost πακέτα Internet διατίθενται σε προνομιακή τιμή και για μικρό χρονικό διάστημα παρέχεται έκπτωση 50%.

• Giga Boost 10GB για 30 μέρες από 9,90 ευρώ τώρα μόνο με 4,95 ευρώ

• Giga Boost 40GB για 30 μέρες από 19,90 ευρώ τώρα μόνο με 9,95 ευρώ

Και για μία ακόμα πιο Giga εμπειρία Internet, ο συνδρομητής μπορεί να προμηθευτεί τη 4G MiFi συσκευή της Vodafone, ώστε να μπορεί να διαμοιράζεται τα GB του και να έχει WiFi παντού μαζί του, καθώς το μικρό μέγεθός της συσκευής, την καθιστά εύκολη στη μεταφορά. Η MiFi συσκευή Vodafone R218h 4G Hotspot, προσφέρει 4G mobile internet παντού σε έως 10 συσκευές ταυτόχρονα, με αυτονομία 6 ωρών.