Σας έχουν ζαλίσει οι ειδοποιήσεις στο κινητό; Υπάρχει τρόπος να ησυχάσει το κεφάλι σας

Ειδοποιήσεις για μηνύματα, follows, likes, σχόλια, προσφορές, ειδήσεις, ανακοινώσεις, διαφημίσεις… Για πολλούς η κατάσταση έχει ξεφύγει. Το κινητό γεμίζει ειδοποιήσεις, αποσπώντας διαρκώς την προσοχή σας.

Αν απλά τις αγνοείτε μπορεί να χάσετε κάποιες όντως σημαντικές ειδοποιήσεις. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν για να πάρετε ξανά τον έλεγχο του κινητού σας;

Οι επιλογές είναι πολλές και διαφέρουν ανάλογα και με το λογισμικό του κινητού. Ξεκινώντας με το Android, έχετε υπόψιν πως το ακριβές μενού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατασκευάστρια εταιρία του τηλεφώνου.

Μπορείτε να επιλέξετε λοιπόν Notifications > Notifications on lock screen. Από εκεί επιλέγετε τι ακριβώς θέλετε.

Show conversation, default, silent

Hide silent conversations and notifications

Don’t show any notifications.

Μπορείτε να έχετε και άλλες επιλογές από το “General”.

Hide silent notifications in status bar

Allow notification snoozing

Notification dot on app icon

Enhanced notifications

Έπειτα, μπορείτε να διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις ανά εφαρμογή, επιλέγοντας Settings > Notifications > App settings. Στην καρτέλα “Most recent” μπορείτε να βρείτε τις εφαρμογές που σας έστειλαν πρόσφατα ειδοποιήσεις. Για όλες τις εφαρμογές επιλέξτε All apps.

Από εκεί, επιλέγετε την εφαρμογή που θέλετε και μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις ειδοποιήσεις από αυτήν την εφαρμογή ή να επιλέξετε από ορισμένες κατηγορίες.

Οι ειδοποιήσεις στο iPhone μπορούν να γίνουν μεγάλος μπελάς αν δεν ελεγχθούν. Αν θέλετε να σιγήσετε όλες τις ειδοποιήσεις, μπορείτε απλά να ενεργοποιήσετε το διακόπτη που υπάρχει στα αριστερά της συσκευής.

Αν θέλετε τώρα να απενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις από συγκεκριμένες εφαρμογές, επιλέγετε Settings > Notifications > την εφαρμογή που θέλετε > και απενεργοποιείτε το Allow Notifications ή αν θέλετε, μόνο το Sounds για να έρχονται μεν οι ειδοποιήσεις αλλά σιωπηλά.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις μιας εφαρμογής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μίας ώρας ή μίας μέρας. Επιλέξτε το Notification Center, κάντε swipe αριστερά στην εφαρμογή που θέλετε και επιλέξτε το Options.

Ένα ακόμα χρήσιμο χαρακτηριστικό αφορά εκείνον το φίλο που στέλνει μηνύματα όλη μέρα. Επιλέξτε Settings > Focus > πατήστε το + > Custom > ονομάστε το Focus, επιλέξτε χρώμα και Next > People > Silence Notifications From > επιλέξτε το όνομα από τις επαφές σας.

Πηγή: unboxholics.com