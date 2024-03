Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα όταν κάνετε κλικ στο «δεν είμαι ρομπότ»

Ας το παραδεχτούμε. Δεν ξέρουμε πραγματικά τι συμβαίνει όταν πατάμε το αναδυόμενο παράθυρο ασφαλείας που μας ρωτάει αν είμαστε ρομπότ σε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.

Πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι το κουμπί “Δεν είμαι ρομπότ” (I’m not a robot) είναι ένα σημείο ελέγχου που δεν θα μπορούσε να καταλάβει ένα πραγματικό ρομπότ, επιτρέποντας έτσι στον ιστότοπο να διαπιστώσει εύκολα αν αυτός που βρίσκεται μπροστά στην οθόνη είναι άνθρωπος και όχι τεχνητή νοημοσύνη που προσποιείται ότι είναι άνθρωπος.

Τι είναι το CAPTCHA

Αυτό ονομάζεται CAPTCHA, το οποίο σημαίνει “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” (Πλήρως αυτοματοποιημένο Δημόσιο Τεστ Turing για να Διακρίνουμε τους Υπολογιστές από τους Ανθρώπους), και σίγουρα ακούγεται σαν να κάποιος να ήθελε το ακρωνύμιο για τον εντοπισμό των ρομπότ να μοιάζει με “σύλληψη”.

Ωστόσο, η πραγματική λειτουργία του κουμπιού “Δεν είμαι ρομπότ” κάνει κάτι αρκετά διαφορετικό από αυτό που φαντάζονταν πολλοί, και αυτό είναι αρκετά τρομακτικό.

Όπως είχε αποκαλύψει το QI του BBC, το τικ στο μικρό κουτάκι στην πραγματικότητα επιτρέπει στον ιστότοπο να ελέγξει πράγματα όπως το ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο για να διαπιστώσει εάν είστε πραγματικό άτομο ή όχι.

«Το να κάνετε τικ στο κουτάκι δεν είναι το ζητούμενο. Είναι ο τρόπος που συμπεριφερθήκατε πριν κάνετε τικ στο κουτί που στην πραγματικότητα αναλύεται», εξήγησε η Sandi Toksvig.

«Άρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να σας πω όλες τις λεπτομέρειες επειδή τις κρατούν μυστικές γιατί δεν θέλουν οι χρήστες να προσπαθήσουν να εξαπατήσουν το τεστ. Σε γενικές γραμμές κάνετε τικ στο κουτί και αυτό ζητάει από τον ιστότοπο να ελέγξει το ιστορικό περιήγησής σας στο διαδίκτυο.

Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι πριν κάνετε τικ στο κουτί, παρακολουθήσατε μερικά βίντεο με γάτες, κάνατε like σε ένα tweet για την Γκρέτα Τούνμπεργκ και τσεκάρατε τον λογαριασμό σας στο Gmail πριν ξεκινήσετε να δουλεύετε. Όλα αυτά τους κάνουν να πιστεύουν ότι πρέπει να είστε άνθρωπος.

Η Toksvig συνέχισε εξηγώντας ότι το εργαλείο αυτό διαθέτει και μερικά άλλα “όπλα” για να διακρίνει αν κάποιος είναι άνθρωπος ή ρομπότ, και υπάρχει και δεύτερο τεστ για να το επιβεβαιώσει.

«Ακόμα και το τικ στο κουτί μπορεί να το ωθήσει να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο κινήσατε το ποντίκι σας στην οθόνη. Νομίζω πως είναι λίγο ανατριχιαστικό. Στην ουσία, όταν κάνετε κλικ στο κουτί “Δεν είμαι ρομπότ”, δίνετε εντολή στον ιστότοπο να ρίξει μια ματιά στα δεδομένα σας και να αποφασίσει μόνο του. Εάν το μηχάνημα δεν είναι σίγουρο, τότε είναι που σας καθοδηγεί να κάνετε κλικ σε εικόνες πυροσβεστικών κρουνών που δεν υπάρχουν».

Αυτό το βίντεο έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και η αποκάλυψη του τι κάνει πραγματικά το CAPTCHA “Δεν είμαι ρομπότ” έχει τρομάξει τους χρήστες.

«Είναι εξωπραγματικό» είπε κάποιος, ενώ πολλοί άλλοι δεν ενθουσιάστηκαν με το τι κάνει πραγματικά το τικ στο κουτί. Κάποιος είπε ότι «μοιάζει με παραβίαση της ιδιωτικότητας» και ένας άλλος σχολίασε ότι «δεν θέλει να το πιστέψει».

Άλλοι εξέφρασαν την έκπληξή τους που το CAPTCHA «εισβάλλει στην πραγματικότητα στην ιδιωτικότητά» τους, με τη δυσπιστία τους να ακολουθεί ένα “αμάν πια”.

Έτσι, τώρα που γνωρίζετε τι συμβαίνει, την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να κάνετε κλικ στο κουμπί “Δεν είμαι ρομπότ”, καλό είναι να γεμίσετε το ιστορικό περιήγησής σας με μερικούς αξιόπιστους συνδέσμους και να μετακινήσετε το ποντίκι σας με φυσικό τρόπο, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό.

Πηγή: foxreport.gr