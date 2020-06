Ημερομηνία κυκλοφορίας για το Is it Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? – Infinite Combate

Η μεταφορά του δημοφιλούς μυθιστορήματος, manga και σειράς anime στον κόσμο των videogames απέκτησε ημερομηνία κυκλοφορίας.

Η PQube και η MAGES ανακοίνωσαν ότι το action RPG Is it Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? – Infinite Combate θα κυκλοφορήσει στις 7 Αυγούστου για τα παρακάτω συστήματα:

• Nintendo Switch: σε εμπορική συσκευασία και ψηφιακή έκδοση

• PlayStation 4: σε εμπορική συσκευασία και ψηφιακή έκδοση

• PC: σε ψηφιακή έκδοση στην υπηρεσία Steam

Δείτε το trailer στη συνέχεια.

Το Is it Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? – Infinite Combate διαδραματίζεται σε ένα φανταστικό τόπο όπου οι θεοί έχουν περιορίσει τις δυνάμεις τους αναζητώντας συναρπαστικές στιγμές και την ευκαιρία να βιώσουν τις δυσκολίες του κάτω κόσμου. Για να μπορεί να αλληλοεπιδρά με τους ανθρώπους, κάθε θεότητα έχει ιδρύσει μία Familia, στην οποία ομάδες τυχοδιωκτών μπορούν να εγγραφούν για να κάνουν φίλους και να στηρίξουν ο ένας τον άλλο, πριν ξεκινήσουν την περιπέτεια τους σε ένα επικίνδυνο λαβύρινθο που ονομάζεται Dungeon.

Ένας από αυτούς είναι ο Bell Cranel, ο νεαρός βασικός πρωταγωνιστής της ιστορίας του DanMachi. Ως ο μοναδικός ακόλουθος της Hestia Familia, δυσκολεύεται περισσότερο από τους άλλους, αλλά πασχίζει να βελτιώσει τον εαυτό του!

Το gameplay είναι ένα συναρπαστικό μείγμα ανάμεσα dungeon crawling παιχνιδιού με στοιχεία RPG και ιστορία οπτικής νουβέλας, στο οποίο περιλαμβάνονται γεγονότα από την πρώτη σεζόν του Is it Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon anime, αλλά και νέο περιεχόμενο! Εκτός από το εκτενές Story mode, οι παίκτες θα μπορέσουν να δοκιμάσουν τις δεξιότητες τους στα procedurally generated Extra Dungeons και να ανακαλύψουν περισσότερα για τους υπόλοιπους χαρακτήρες στη διάρκεια των Date Events.