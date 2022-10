Super Cup: Ο πρώτος τίτλος της σεζόν

Ανάλυση και προγνωστικά για τους δύο ημιτελικούς του Super Cup που βγάζουν τελικό την Κυριακή ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό!

Το ελληνικό Super Cup διεξάγεται φέτος στη Ρόδο όπου θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της σεζόν. Οι ομάδες δουλεύουν πυρετωδώς για να βελτιώσουν τον βαθμό ετοιμότητας τους και τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν είναι απλά μέρος του παιχνιδιού. Παρ’όλα αυτά, η πιθανή σύγκρουση των δύο «αιωνίων» στον τελικό του τουρνουά εκτοξεύει το ενδιαφέρον στα ύψη.



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ



Ο Κολοσσός Ρόδου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με τον Ηλία Παπαθεοδώρου στο τιμόνι. Στο νησί δημιουργούν μια εντελώς καινούργια ομάδα όντας συνειδητοποιημένοι ότι η περυσινή εξαιρετική πορεία δεν είναι εύκολο να επαναληφθεί. Όπως και στη θητεία του Ηλία Καντζούρη, θα χρειαστεί υπομονή και αρκετός χρόνος.



Σε αντίθεση με τα όσα είδαμε στην ΑΕΚ, ο κόουτς Παπαθεοδώρου στράφηκε σε νέα παιδιά αναφορικά με τις θέσεις των ξένων. Επέλεξε ως επί το πλείστον rookies που θα έρθουν σε ένα σκληρό και τακτικά προηγμένο πρωτάθλημα για να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Πρόκειται για αθλητές από πολύ καλά κολεγιακά προγράμματα, οι οποίοι θα κληθούν να κάνουν το πρώτο τους επαγγελματικό βήμα στην Ελλάδα και στη Stoiximan Basket League.



Ο Sasha Stefanovic είναι ο παίχτης του Κολοσσού που αξίζει να προσέξετε τη φετινή σεζόν. Γεννημένος στην Ιντιάνα, με σερβικές ρίζες, ο 24χρονος shooting wing έκανε μια αξιοπρόσεκτη καριέρα στο σπουδαίο πρόγραμμα του τοπικού Purdue. Πρόκειται για ένα παιδί με πολύ καλό περιφερειακό σουτ. Δίπλα του θα δούμε τον 24χρονο πόιντ γκαρντ του Brigham Young, Alex Barcello. Πρόκειται για άλλον έναν αθλητή που έχει έφεση στην περιφερειακή εκτέλεση καθώς μπορεί να παράγει κυρίως μετά από ντρίμπλα (σε αντίθεση με τον Stefanovic που δουλεύει περισσότερο μακριά από τη μπάλα). Στον Malik Osborne επίσης, οι άνθρωποι του Κολοσσού πιστεύουν ότι θα βρουν τον επόμενο σπουδαίο φόργουορντ του Florida State. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει παράγει παίχτες όπως ο Κρις Σίνγκλετον και ο Οκάρο Ουάιτ.



Γνωρίζοντας τη δυσκολία του εγχειρήματος, οι Ροδίτες έφεραν στο νησί έμπειρους αθλητές οι οποίοι θα κουβαλήσουν την ομάδα στα δύσκολα. Η τριάδα των Κατσίβελη-Γιαννόπουλου-Μορέιρα θα έχει αυτόν τον ρόλο. H παρουσία επίσης ενός σκόρινγκ-γκαρντ όπως ο T.J. Starks (πολύ καλό πέρασμα από Τουρκία και Λιθουανία πέρυσι) και ο ερχομός του Μαρκίς Τιγκ (αδερφού του Τζεφ Τιγκ) δημιουργεί αισιοδοξία για τη σεζόν που μόλις ξεκινάει.



Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στη Ρόδο με τα δικά του προβλήματα. Η θλάση του Νέιτ Ουόλτερς θα αφήσει τον Αμερικανό εκτός των παιχνιδιών αυτών. Πρόκειται για τη χειρότερη δυνατή απουσία αυτή τη στιγμή μιας και ο Ουόλτερς έδινε άλλον αέρα στους πράσινους στο ξεκίνημα της σεζόν με την εμπειρία και την ποιότητα του. Ο τραυματισμός αυτός ήρθε να προστεθεί στο πρόβλημα του Μάριους Γκριγκόνις ο οποίος προσπαθεί σταδιακά να επανέλθει. Μιλάμε για το βασικό backcourt της ομάδας και για δύο από τους παίχτες που φέτος θα αναλάβουν να διαχειριστούν τον μεγαλύτερο όγκο των αποφάσεων στο επιθετικό κομμάτι.



Κάπως έτσι ο Ντέγιαν Ράντονιτς θα αναγκαστεί να δώσει από το ξεκίνημα ρόλο ζωτικής σημασίας στον Ματέους Πονίτκα ο οποίος πιθανόν θα ανέβει στον «άσσο» για να καλύψει το κενό, πλαισιώνοντας τον Πάρις Λι. Παράλληλα στο διήμερο της Ρόδου, οι πράσινοι θα χρειαστούν το step up ενός αθλητή από τη δεύτερη γραμμή του rotation. Αναφερόμαστε φυσικά στον νεανικό πυρήνα της ομάδας και δη στους Γιώργο και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, στον Λευτέρη Μαντζούκα και στον Νίκο Χουγκάζ. Αυτό το μίνι τουρνουά και η ενδεχόμενη κόντρα με τον Ολυμπιακό είναι μια μεγάλη ευκαιρία για αυτά τα παιδιά.



Παρά τις απουσίες τους οι πράσινοι υπερτερούν σαφώς σε ποιότητα απέναντι στον αντίπαλο. Έχουν σημαντικό πλεονέκτημα στη ρακέτα με τους Παπαγιάννη και Γκουντάιτις το οποίο θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν από την αρχή ενώ σε ένα παιχνίδι τέτοιας φύσεως η παρουσία του Ντέρικ Ουίλιαμς μπορεί να αποβεί καθοριστική.



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ



Ο Προμηθέας επιχειρεί δυναμικό come back φέτος έχοντας δημιουργήσει υπό τον Μάκη Γιατρά ένα πολύ ενδιαφέρον σύνολο. Οι Πατρινοί κινήθηκαν έξυπνα το καλοκαίρι στην αγορά, καταφέρνοντας μάλιστα να ολοκληρώσουν μεταγραφικά χτυπήματα τα οποία προκάλεσαν αίσθηση.



Ο άλλοτε γκαρντ των Πέισερς, Joe Young, θα είναι μια από τις ατραξιόν της Stoiximan Basket League την τρέχουσα περίοδο. Η ικανότητα του στην προσωπική φάση και συνολικά στο σκοράρισμα είναι αδιαμφισβήτητη και οι δυνατότητες του μεγάλες. Μένει να δούμε πως θα προσαρμόσει (και σε τι βαθμό θα τα καταφέρει) το παιχνίδι του απέναντι στις physical ευρωπαϊκές άμυνες. Εκτός του Young και η απόκτηση του Arnoldas Kulboka ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Ο Λιθουανός shooting forward δεν πήρε την ευκαιρία που έψαχνε από τους Χόρνετς και επιστρέφει στην Ευρώπη. Πρόκειται για έναν ταλαντούχο παίχτη σε πολύ καλή ηλικία, ο οποίος έχει την προοπτική να ανέβει γρήγορα στο επίπεδο της Ευρωλίγκας.



Συνολικά η ομάδα της Πάτρας δημιούργησε ένα ποιοτικό ρόστερ το οποίο έχει την παραγωγική δυναμική να ανταγωνιστεί ομάδες από υψηλότερες βαθμίδες. Πρόσθεσε τον Cowan Jr. του Άρη στο backcourt και τον Βασίλη Μουράτο δίπλα στους Γκίκα και Σίμπσον. Το έμπειρο δίδυμο των Κακλαμανάκη-Τσαϊρέλη θα πλαισιώσει τους νεαρούς Hellems (ένας ακόμα shooting forward) και Conditt IV στο «ζωγραφιστό».



Oι Πατρινοί θα βασιστούν και φέτος στην ταχύτητα και στο περιφερειακό σουτ, στοχεύοντας στην τετράδα της Stoiximan Basket League. Το στυλ τους αλλά και η ποιότητα συγκεκριμένων μονάδων, εγγυούνται το καλό θέαμα.



O πρωταθλητής Ολυμπιακός πηγαίνει στη Ρόδο ως το μεγάλο φαβορί για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Εκτός της υπεροχής τους σε όρους ποιότητας, οι ερυθρόλευκοι διατήρησαν τις σταθερές, τον βασικό κορμό και την ίδια φιλοσοφία με πέρυσι, κατάσταση που τους δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε όρους ετοιμότητας και ομοιογένειας στο ξεκίνημα της σεζόν.



Ο Γιώργος Μπαρτζώκας περιμένει υπομονετικά την επιστροφή του Κώστα Σλούκα, ελπίζοντας ότι σύντομα το απουσιολόγιο της ομάδας θα είναι λευκό. Ξέρει ότι θα χρειαστεί ένα καλό ενεργειακά παιχνίδι απέναντι στον Προμηθέα (οι ομάδες συναντήθηκαν πριν μερικές ημέρες σε φιλικό όπου οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 72-81) για να κεφαλαιοποιήσει την αγωνιστική του υπεροχή.



Το δίδυμο Ουόκαπ-Μακίσικ στο τρανζίσιον και η γραμμή ψηλών θα αποτελέσουν τα βασικά όπλα των ερυθρολεύκων στη Ρόδο. Ο Προμηθέας άλλωστε δεν έχει τα «κυβικά» στη ρακέτα για να ανταγωνιστεί τους Φαλ, Μπλακ και Μπολομπόι. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο (σε συνδυασμό με το βάθος και τις παραγωγικές δυνατότητες των πολλών περιφερειακών του Γιατρά) ο Προμηθέας δεν θα φοβηθεί να τρέξει και θα τζογάρει από τη γραμμή του τριπόντου. Η περιφερειακή άμυνα λοιπόν θα είναι το κλειδί για τον Ολυμπιακό που θα προσπαθήσει να κλειδώσει τους σουτέρ των Πατρινών και το ένας με έναν παιχνίδι του Young. Σαφέστατα, η ομάδα του Πειραιά έχει τα εργαλεία για να το πετύχει.



