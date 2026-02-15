Αθωώθηκε ο Γκελαούζος για το θετικό δείγμα του 2022: «Ο χρόνος που πέρασε δεν αναπληρώνεται»

Αθώος κρίθηκε από το ελληνικό ποινικό δικαστήριο ο Κωνσταντίνος Γκελαούζος για την υπόθεση του αντικανονικού δείγματος που είχε ληφθεί στις 20 Οκτωβρίου 2022, βάζοντας οριστικό τέλος σε μια πολύχρονη δικαστική εκκρεμότητα.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στις 26 Ιανουαρίου 2026 και έπειτα από πλήρη αξιολόγηση της δικογραφίας, των πραγματογνωμοσυνών και των αποδεικτικών στοιχείων, το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα και τον αθώωσε. Συνολικά, μεσολάβησαν τρία χρόνια, τρεις μήνες και 26 ημέρες από τη λήψη του δείγματος έως την τελική απόφαση.

«Εμπιστεύτηκα τη Δικαιοσύνη»

Μετά από τρία χρόνια δημόσιας σιωπής, ο Γκελαούζος προχώρησε σε ανάρτηση, τονίζοντας ότι επέλεξε να μην τοποθετηθεί νωρίτερα, καθώς εμπιστεύτηκε τη Δικαιοσύνη και περίμενε «να μιλήσουν τα στοιχεία και όχι οι εντυπώσεις».

Στη δήλωσή του επισημαίνει ότι η ποινική απόφαση αποτελεί πλέον σαφή δικαστική κρίση επί των πραγματικών περιστατικών και εκφράζει την προσδοκία τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα να κινηθούν με θεσμική συνέπεια και σε συμφωνία με αυτήν. Σε διαφορετική περίπτωση, ξεκαθαρίζει ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο.

Παράλληλα, προαναγγέλλει νομικές ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση του ονόματός του, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη δημοσιοποίηση προσωπικών και ιατρικών δεδομένων σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 ωρών από την κοινοποίηση του ευρήματος, καθώς και πριν την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η δημοσίευση του Γκελαούζου

«Η αλήθεια δεν βιάζεται.

Στις 26/01/2026 εκδικάστηκε η ποινική υπόθεση που με αφορούσε σχετικά με το αντικανονικό δείγμα της 20/10/2022.

Το Δικαστήριο, μετά την πλήρη αξιολόγηση της δικογραφίας και των πραγματογνωμοσυνών, με κήρυξε ΑΘΩΟ, υιοθετώντας τη σύμφωνη πρόταση του Εισαγγελέα.

Για περισσότερα από τρία χρόνια επέλεξα να μη τοποθετηθώ δημόσια, εμπιστευόμενος τη Δικαιοσύνη και τη θεσμική διαδικασία. Περίμενα να μιλήσουν τα στοιχεία και όχι οι εντυπώσεις.

Η απόφαση του ποινικού Δικαστηρίου αποτελεί πλέον δικαστική κρίση επί των πραγματικών περιστατικών και αναμένω ότι η αξιολόγηση από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα θα πραγματοποιηθεί με θεσμική συνέπεια και σε συμφωνία με αυτήν. Σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργείται αναντιστοιχία μεταξύ της δικαστικής κρίσης και της πειθαρχικής μεταχείρισής μου, την οποία θα αντιμετωπίσω με τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Παράλληλα, θα ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου για την πλήρη αποκατάσταση του ονόματός μου, ιδίως ως προς τη δημοσιοποίηση της υπόθεσής μου σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 ωρών από την κοινοποίηση του ευρήματος, καθώς και κατά το επόμενο χρονικό διάστημα πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε θεσμικής διαδικασίας, κατά το οποίο παρουσιάστηκα ονομαστικά και με φωτογραφικό υλικό. Η δημοσιοποίηση αυτή αφορούσε πληροφορία προερχόμενη από φάκελο ιατρικού περιεχομένου και εμπιστευτικού χαρακτήρα («confidential»), γεγονός που θα τεθεί αρμοδίως προς διερεύνηση.

Τα σχετικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία θα τεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες και να αποκατασταθεί πλήρως η προσωπικότητα, η υπόληψη και η επαγγελματική μου πορεία, καθώς και να αποζημιωθεί η ηθική βλάβη που υπέστην.

Από την πλευρά μου θα συνεχίσω να ενεργώ θεσμικά και με σεβασμό στις διαδικασίες, με μοναδικό στόχο την πλήρη και οριστική αποκατάσταση της αλήθειας και της αθλητικής μου ιδιότητας.

Σκοπός της τοποθέτησής μου δεν είναι η αντιπαράθεση, αλλά η ανάδειξη μιας πραγματικότητας που αφορά συνολικά τον χώρο του αθλητισμού.

Η δημόσια έκθεση πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών μπορεί να αποτελέσει βαρύ πλήγμα όχι μόνο στην καριέρα αλλά και στην προσωπική ζωή ενός ανθρώπου. Για τον λόγο αυτό θεωρώ αναγκαία την αυστηρή τήρηση της εμπιστευτικότητας και της θεσμικής προστασίας μέχρι την οριστική κρίση των αρμόδιων οργάνων.

Παρά τη δοκιμασία αυτών των ετών, δεν έπαψα ποτέ να θεωρώ τον εαυτό μου αθλητή.

Ο αθλητισμός υπήρξε και παραμένει η καθημερινότητά μου και ο φυσικός μου χώρος.

Επιθυμία μου είναι να επιστρέψω στον αγωνιστικό χώρο και να συνεχίσω την πορεία μου με σεβασμό στους κανονισμούς και στις αξίες που υπηρέτησα όλα αυτά τα χρόνια.

Ο χρόνος που πέρασε δεν αναπληρώνεται. Η αλήθεια όμως αποκαθίσταται και πλέον έχει καταγραφεί με δικαστική απόφαση.

Κωνσταντίνος Γκελαούζος.

Αθλητής Μαραθωνίου Δρόμου.

Πανελλήνιος Πρωταθλητής Μαραθωνίου.

15/2/2026».

Ο 35χρονος πρωταθλητής συγκαταλέγεται στους κορυφαίους Έλληνες μαραθωνοδρόμους των τελευταίων ετών και βρίσκεται στην 6η θέση όλων των εποχών στην Ελλάδα. Η κορυφαία του επίδοση είναι 2:14:15, την οποία πέτυχε στο Βερολίνο το 2022.

Παράλληλα, έχει κατακτήσει τέσσερις φορές το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου, που διεξάγεται στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, ενώ από το 2021 διατηρεί το πανελλήνιο ρεκόρ στην κλασική διαδρομή με χρόνο 2:16:49.