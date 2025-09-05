O «χρυσός» ολυμπιονικης της πυγμαχίας το 1988 χάρισε το μετάλλιο στον αντίπαλο του γιατί θεωρεί ότι αδικήθηκε (vid)

Μια ιστορία που συγκίνησε τους φίλους της πυγμαχίας ήρθε στο φως, καθώς ο Ρόι Τζόουνς Τζούνιορ αποκάλυψε μέσα από βίντεο στο YouTube μια στιγμή που έζησε πριν από δύο χρόνια, η οποία συνδέεται με τον πολυσυζητημένο τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του 1988.

Στη Σεούλ, ο θρύλος της αμερικανικής πυγμαχίας είχε φτάσει στον τελικό της κατηγορίας του και αντιμετώπισε τον Νοτιοκορεάτη Παρκ Σιν-χουν. Παρά την κυριαρχία του Τζόουνς σε όλο τον αγώνα, οι κριτές έδωσαν τη νίκη στον Κορεάτη, μια απόφαση που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «ληστεία» και έμεινε στην ιστορία του αθλήματος ως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαιτησίας.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά, η ιστορία είχε μια απρόσμενη ανατροπή. Ο Παρκ Σιν-χουν, συνοδευόμενος από τον γιο του, εμφανίστηκε σε γύρισμα όπου βρισκόταν ο Τζόουνς και του επέστρεψε το χρυσό μετάλλιο, λέγοντάς του:

“Είχα το χρυσό μετάλλιο, αλλά ήθελα να στο δώσω. Σου ανήκει.”

Η χειρονομία αυτή συγκλόνισε τον Αμερικανό πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή, κλείνοντας με έναν απρόσμενα συναισθηματικό τρόπο μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της Ολυμπιακής ιστορίας.