Το πανόραμα των play off και play out μετά το φινάλε της κανονικής περιόδου

Με την ολοκλήρωση σήμερα Τρίτη 21/4 της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Waterpolo League Γυναικών, οι 8 από τις 12 ομάδες ετοιμάζονται να μπουν στις μάχες των play out και των play off.

Η αγωνιστική περίοδος ολοκληρώθηκε για την 7η (Πανιώνιος) και 8η (ΝΟ Χανίων) ομάδα που δεν συμμετέχουν στα play off-play out και κατατάσσονται με βάση την βαθμολογία της Α΄ Φάσης.

Επίσης, ο Ολυμπιακός που κατέλαβε την 1η θέση και ο ΝΟ Βουλιαγμένης που κατέλαβε τη 2η, θα περιμένουν τους αντιπάλους τους στην ημιτελική φάση.

Από εκεί και πέρα με βάση την προκήρυξη (Οι ημερομηνίες των PLAY-OUT/PLAY-OFF είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες των Πρωταθλημάτων):

Οι αγώνες απαιτούν 2 νίκες σε έως 3 αγώνες εκτός από τους αγώνες για την ανάδειξη του Πρωταθλητή «2025-2026» που απαιτούν 3 νίκες σε έως 5 αγώνες. Ο 1ος αγώνας διεξάγεται στην έδρα του ανώτερου βαθμολογικά, κατά την διάρκεια της Α΄ Φάσης και η σειρά των αγώνων συνεχίζεται εναλλάξ. Σε περίπτωση ισοπαλίας, ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι.

PLAY-OUT

Για την αγωνιστική περίοδο «2025-26» υποβιβάζονται 2 ομάδες.

Οι ηττημένοι των αγώνων Α1 και Α2 κατατάσσονται στην 11η και 12η θέση και υποβιβάζονται στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών «2026-27».

Οι νικητές των αγώνων Α1 και Α2 κατατάσσονται στην 9η και 10η θέση με βάση τη βαθμολογία τους στην Α΄ Φάση.

Α1 αγώνες / 9ος ΝΕ Πατρών - 12ος ΝΟ Ρεθύμνου

Α2 αγώνες / 10ος ΓΣ Ηλιούπολης - 11ος ΝΟ Πατρών

1ος αγώνας PLAY-OUT / Σάββατο 09/05/2026

2ος αγώνας PLAY-OUT / Δευτέρα 11/05/2026

3ος αγώνας PLAY-OUT / Τετάρτη 13/05/2026

PLAY-OFF, ΠΡΟ-ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ PLAY-OFF: Αγωνίζονται οι ομάδες που κατετάγησαν από την 3η έως την 6η θέση κατά την Α΄ Φάση ως εξής:

Α3 αγώνες / 3ος ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair - 6ος ΠΑΟΚ Domus Ergo

Α4 αγώνες / 4ος Άλιμος ΝΑΣ Betsson - 5ος Εθνικός

1ος αγώνας PLAY-OFF / Σάββατο 09/05/2026

2ος αγώνας PLAY-OFF / Δευτέρα 11/05/2026

3ος αγώνας PLAY-OFF / Τετάρτη 13/05/2026

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ PLAY-OFF Με την ολοκλήρωση των προ-ημιτελικών αγώνων οι ομάδες προχωρούν στα ημιτελικά των PLAY-OFF, ως εξής:

Α5 Αγώνες / 1ος Κατάταξης Α΄ Φάσης Ολυμπιακός - Νικητής Α4 / (θέσεις 1η έως 4η)

Α6 Αγώνες / 2ος Κατάταξης Α΄ Φάσης ΝΟ Βουλιαγμένης - Νικητής Α3 / (θέσεις 1η έως 4η)

Α7 Αγώνες / Ηττημένος Α3 – Ηττημένος Α4 (θέσεις 5η - 6η ένας αγώνας).

1ος αγώνας / PLAY-OFF / Τρίτη 19/05/2026

2ος αγώνας / PLAY-OFF / Παρασκευή 22/05/2026

3ος αγώνας / PLAY-OFF / Κυριακή 24/05/2026

ΤΕΛΙΚΑ PLAY-OFF Με την ολοκλήρωση των ημι-τελικών αγώνων, οι ομάδες συνεχίζουν στα τελικά των PLAY-OFF, ως εξής:

Α8 Αγώνες / Ηττημένος Α5 - Ηττημένος Α6 / (θέσεις 3η - 4η στις 2 νίκες)

Α9 Αγώνες / Νικητής Α5 - Νικητής Α6 / (θέσεις 1η - 2η στις 3 νίκες)