Για την 7η αγωνιστική της Β φάσης της Water Polo League ανδρών ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε στο Ποσειδώνιο το Παλαιό Φάληρο, όντας το ξεκάθαρο φαβορί.
Ο ΠΑΟΚ πήρε από νωρίς προβάδισμα με τον Ντέλιτς πρωταγωνιστή για το 3-1 του πρώτου οκταλέπτου, με τη διαφορά να... εκτοξεύεται άμεσα στα οκτώ γκολ (9-1) με επιθετική «ασπρόμαυρη» πολυφωνία.
Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μειώσουν με τον Πάβισιτς, όμως ο Δικέφαλος είχε τον έλεγχο και πήγε στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα οκτώ τερμάτων (13-5).
Το τελικό 19-8 έδωσε μία ακόμα νίκη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε τους 36 βαθμούς, όντας στην 5η θέση της βαθμολογίας, ενώ θα παλέψει για το πλασάρισμα με τον Πανιώνιο την τελευταία αγωνιστική.
Τα οκτάλεπτα: 3-1, 6-1, 4-3, 6-3
Για τα επιμέρους στατιστικά εδώ