Ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στο Παλαιό Φάληρο (19-8) και παρέμεινε σε τροχιά πεντάδας στη Water Polo League ανδρών.

Για την 7η αγωνιστική της Β φάσης της Water Polo League ανδρών ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε στο Ποσειδώνιο το Παλαιό Φάληρο, όντας το ξεκάθαρο φαβορί.

Ο ΠΑΟΚ πήρε από νωρίς προβάδισμα με τον Ντέλιτς πρωταγωνιστή για το 3-1 του πρώτου οκταλέπτου, με τη διαφορά να... εκτοξεύεται άμεσα στα οκτώ γκολ (9-1) με επιθετική «ασπρόμαυρη» πολυφωνία.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μειώσουν με τον Πάβισιτς, όμως ο Δικέφαλος είχε τον έλεγχο και πήγε στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα οκτώ τερμάτων (13-5).

Το τελικό 19-8 έδωσε μία ακόμα νίκη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε τους 36 βαθμούς, όντας στην 5η θέση της βαθμολογίας, ενώ θα παλέψει για το πλασάρισμα με τον Πανιώνιο την τελευταία αγωνιστική.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 6-1, 4-3, 6-3

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