Νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Πανιώνιο

Ο ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης της Waterpolo League ανδρών κέρδισε τον Πανιώνιο με 18-16.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του δολοφονημένου φίλου του ΠΑΟΚ, Κλεομένη.

Κυρίαρχος μπήκε ο Δικέφαλος στο πρώτο οκτάλεπτο, και με πρωταγωνιστή το Ντέλιτς πήρε προβάδισμα, 5-2. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, οι «ασπρόμαυροι» αύξησαν το προβάδισμα τους, 7-3, ωστόσο το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 8-6. Στο τρίτο οκτάλεπτο ο ΠΑΟΚ Domus Ergo με Ντέλιτς και Μπιτσάκο αύξησε το προβάδισμα του, 13-9, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν, 13-11. Στο τέταρτο και καθοριστικό οκτάλεπτο, οι παίκτες του ΠΑΟΚ Domus Ergo έδειξαν χαρακτήρα, διατήρησαν το προβάδισμα τους, και πήραν μία σπουδαία νίκη με 18-16.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για το σύνολο του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου, την Τετάρτη 18 Μαρτίου και ώρα 16:30, εντός έδρας, κόντρα στην Βουλιαγμένη, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης της Waterpolo League ανδρών.