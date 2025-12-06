Περίπατος στην Κρήτη για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε κανένα εμπόδιο στην αναμέτρηση με τον ΝΟ Ρεθύμνου στο κολυμβητήριο Ηρακλείου, επικρατώντας εύκολα με 29-8 για την 11η αγωνιστική της Waterpolo League Γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» συνεχίζουν αήττητες εντός και εκτός συνόρων, έχοντας πλέον 16 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις της φετινής σεζόν και παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας με 33 βαθμούς.

Η ομάδα του Ρεθύμνου, από την άλλη, έμεινε στους τρεις.

Πρωταγωνίστρια για τον Ολυμπιακό ήταν η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη με έξι τέρματα, ενώ σημαντική συμβολή είχαν επίσης η Χριστίνα Σιούτη και η Ειρήνη Νίνου που σκόραραν από πέντε φορές.

Οκτάλεπτα: 0-9, 1-8, 2-5, 5-7

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