Περίπατος στην Κρήτη για τον Ολυμπιακό

Οι «ερυθρόλευκες» συνεχίζουν αήττητες εντός και εκτός συνόρων, έχοντας πλέον 16 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις της φετινής σεζόν και παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας με 33 βαθμούς.
Η ομάδα του Ρεθύμνου, από την άλλη, έμεινε στους τρεις.
Πρωταγωνίστρια για τον Ολυμπιακό ήταν η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη με έξι τέρματα, ενώ σημαντική συμβολή είχαν επίσης η Χριστίνα Σιούτη και η Ειρήνη Νίνου που σκόραραν από πέντε φορές.
Οκτάλεπτα: 0-9, 1-8, 2-5, 5-7
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