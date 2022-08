Netflix: Νέα υπερπαραγωγή βασισμένη στην ελληνική μυθολογία

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Deadline η Ντέμπι Μαζάρ, θα υποδυθεί τη Μέδουσα στην νέα σειρά του Netflix, μαζί με τους Τζεφ Γκόλντμπλουμ, Τζάνετ ΜακΤίρ και Ντέιβιντ Θιούλις. Η Γκιόργκι Μπάνκς – Ντέιβις θα είναι η βασική σκηνοθέτης της σειράς που έχει ως βάση την ελληνική μυθολογία.

Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει ήδη στην Ισπανία και χαρακτηρίζεται ως μια «σκοτεινή, κωμική και σύγχρονη αναπαράσταση της ελληνικής μυθολογίας, που εξερευνά την αγάπη, τη ζωή και την εξουσία στον Κάτω Κόσμο».

Όπως αποκάλυψε το Deadline, ο Γκόλντμπλουμ θα υποδυθεί τον Δία, έχοντας αντικαταστήσει τον Χιου Γκραντ.

Πηγή: newsit.gr

