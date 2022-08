Η «μαμά του Στίφλερ» αποκαλύπτει: «Μετά το American Pie κοιμήθηκα με 200 άτομα»

Γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία American Pie, του 1999, ως «μητέρα του Στίφλερ», η ηθοποιός Τζένιφερ Κούλιτζ έχει κάνει νέο comeback μέσα από τη σειρά του Netflix, «White Lotus».

Η Αμερικανίδα ηθοποιός παραδέχθηκε ότι ο ρόλος της στη νεανική κωμωδία «American Pie» είχε μεγάλη επιρροή στη ζωή της.

Η Κούλιτζ δήλωσε ότι κοιμήθηκε με 200 άτομα χάρη στον ρόλο της «Stifler's mom».

«Ήταν τόσα τα θετικά από αυτόν τον ρόλο. Υπήρχαν 200 άτομα που δεν θα είχα κοιμηθεί μαζί τους αν δεν ήμουν στην ταινία», είπε σε συνέντευξή της στο Variety.

Η ηθοποιός πρόσθεσε πως η προσοχή που έλαβε από την ταινία επεκτάθηκε και στο επαγγελματικό κομμάτι, αφού άνοιξαν πόρτες που ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή κλειστές. «Άνθρωποι που ποτέ δεν περίμενα να με γνωρίζουν, μου έκαναν προτάσεις για δουλειά», είπε.

Στην ταινία υποδύεται τη μητέρα ενός από τους πρωταγωνιστές, του «Στίφλερ», η οποία προσπαθεί να αποπλανήσει έναν συμμαθητή του, και τα καταφέρνει.

Η θρυλική ατάκα της στην ταινία, «μου αρέσει ο άντρας όπως και το ουίσκι μου, 18 ετών», όπως και ο ορισμός της λέξης MILF (Mom I Would Like to F**k), που πρωτακούστηκε στο «American Pie», έχουν γράψει ιστορία.

Η επιτυχημένη κωμωδία του 1999 απέφερε περισσότερα από 235 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, σύμφωνα με το Box Office.

«Δέκα χρόνια από τη ζωή μου στις οντισιόν, τίποτα από αυτά δεν συνέβαλε στο να πάρω τη δουλειά (σ.σ.: αναφέρεται στο «White Lotus»). Ο φόβος χάνεται όταν πλέον έχεις συνηθίσει να χάνεις. Υπάρχει μία ελευθερία σε αυτό», είπε στο Variety η Κούλιτζ.

Τέλος, η ηθοποιός τόνισε πως έπειτα από αρκετές δεκαετίες απόρριψης, κατάφερε να γίνει ατρόμητη, θεωρώντας ότι δεν είχε τίποτα να χάσει.

