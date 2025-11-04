Πανταζής και Άντζελα αποκάλυψαν: «Μας χώρισαν οι γονείς μας, θα είχαμε και παιδάκια» (vid)

Ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου αποκάλυψαν λεπτομέρειες για τον σοβαρό δεσμό που είχαν στο παρελθόν και μίλησαν δημόσια για τους λόγους που τους οδήγησαν στον χωρισμό, λίγο πριν από τον προγραμματισμένο γάμο τους.

Οι δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες ήταν καλεσμένοι το βράδυ της Δευτέρας (03/11), στην εκπομπή “The 2Night Show” και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Με αφορμή τη συνεργασία τους φέτος τον χειμώνα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, μίλησαν για τη γνωριμία τους και τον μεγάλο έρωτα που έζησαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η συνεργασία γίνεται μετά από 15 ολόκληρα χρόνια.

“Όσες φορές έχουμε συνεργαστεί με τον Λευτέρη είχαμε μεγάλη επιτυχία, διότι υπάρχει χημεία μεταξύ μας”, δήλωσε η Άντζελα Δημητρίου.

“Είχαμε σχέση με την Άντζελα έξι χρόνια, είχαμε περάσει καταπληκτικά. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να είναι όπως ήταν, να τσακωνόμαστε, να αγαπιόμαστε, να τραγουδάμε, να μη μιλιόμαστε. Όλα αυτά. Καμία σχέση η δουλειά με τα προσωπικά, όμως πάντα όταν δυο άνθρωποι στις οικογένειες, φωτίζονται και είναι πιο τυχεροί, δυστυχώς ή ευτυχώς, κοιτάνε όλοι την οικογένεια τους.

Η οικογένεια φοβάται μη χάσει το “χρυσό” φλουρί. Υπήρχαν μουρμούρες από τις οικογένειες μας, γιατί από τη μία υπήρχαν δυο καριέρες και από την άλλη δυο καρδιές που αγαπιόντουσαν. Στην ουσία χωρίσαμε για τους γονείς μας”, αποκάλυψε στην συνέχεια ο Λευτέρης Πανταζής.

“Έχασα τον πατέρα μου πολύ μικρός και ενώ αγαπούσα την Άντζελα φοβόντουσαν μη φύγω από το σπίτι και χάσουν την κότα με τα χρυσά αυγά. Πρώτη φορά είδα την Άντζελα το 1971 στα “Ξημερώματα”. Πάντα μου άρεσε η Άντζελα αλλά έλεγα “σιγά μην κοιτάξει αυτή εμένα”. Ο έρωτας ήρθε 1981-82“, συνέχισε ο τραγουδιστής.

“Με την Άντζελα ήμασταν 4 χρόνια μαζί, τρελά ερωτευμένοι και 2 χρόνια χωρισμένοι, αλλά ο ένας ήταν για τον άλλον”.

“Θα φτάναμε και στα σκαλιά της εκκλησίας, αλλά δεν πειράζει. Τον Λευτέρη τον αγαπώ, τον σέβομαι και τον εκτιμώ”, παραδέχτηκε με τη σειρά της η Άντζελα Δημητρίου.

“Θα είχαμε και παιδάκια με τον Λευτέρη”, πρόσθεσε.

“Είχαμε δύο κακές στιγμές, γιατί πάντα επενέβαιναν οι γονείς, γιατί κάναμε καριέρες”, είπε ο Λευτέρης Πανταζής.

Στην συνέχεια η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην μητέρα της, τη σχέση τους αλλά και την μεγάλη επιρροή που είχε στην προσωπική της ζωή.

“Η μάνα μου ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος, Αρβανίτισσα από τη Θήβα. Για να σε αγκαλιάσει μπορεί να έκανε κι έναν μήνα. Όλες οι σχέσεις μου την πειράζανε. Ήθελε να με έχει κοντά της, στο σπίτι. Ήθελα να ανοίξω τα φτερά μου και δε με άφηναν. Μου έλεγαν ότι έχω υποχρέωση στα αδέλφια μου. Οι γονείς τραυματίζουν τα παιδιά. Η επιρροή της μητέρας μου τελείωσε όταν έφυγε από τη ζωή. Όταν η μαμά μου ήταν στα τελευταία της μου είπε να βρω έναν άνθρωπο για να μην είναι μόνη μου, πλέον όμως συνήθισα να είμαι μόνη μου”, είπε.

