Πέθανε ο Γερμανός φιλόσοφος Γιούργκεν Χάμπερμας σε ηλικία 96 ετών

Ο Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Γιούργκεν Χάμπερμας πέθανε αυτό το Σάββατο (14.03.2026) στο Στάρνμπεργκ σε ηλικία 96 ετών, όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Suhrkamp.

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας ανήκει στη δεύτερη γενιά της Σχολής της Φρανκφούρτης, ενώ διετέλεσε καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης επί του Μάιν στην Γερμανία. Θεωρείται ένας από τους πιο πολυδιαβασμένους φιλοσόφους και κοινωνιολόγους της εποχής μας παγκοσμίως.

Είναι ίσως περισσότερο γνωστός για την εργασία του πάνω στην έννοια της «δημόσιας σφαίρας», που ήταν το θέμα και ο τίτλος του πρώτου του βιβλίου.

Η εργασία του επικεντρώθηκε στα θεμέλια της κοινωνικής θεωρίας και της επιστημολογίας, στην ανάλυση των αναπτυγμένων καπιταλιστικών κοινωνιών και της δημοκρατίας, της έννοιας της νομιμοποίησης σε ένα κριτικό κοινωνικό-εξελικτικό πλαίσιο, και της σύγχρονης πολιτικής — ιδιαίτερα της γερμανικής πολιτικής.

Το θεωρητικό σύστημα του Χάμπερμας είναι αφιερωμένο στην αποκάλυψη της δυνατότητας του λόγου, της πολιτικής χειραφέτησης, και της λανθάνουσας ορθολογικής-κριτικής επικοινωνίας στους σύγχρονους θεσμούς, αλλά και της ανθρώπινης ικανότητας να εκπληρώνει και να επιδιώκει ορθολογικά ενδιαφέροντα.

Πηγή: newsit.gr