Απόστολος Βεσυρόπουλος: Κατέληξε χωρίς απινιδωτή ο άνθρωπος που συνέβαλε στην αύξησή τους

Ο θάνατος από ανακοπή του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και βουλευτή Ημαθίας του κόμματος, Απόστολου Βεσυρόπουλου, έχει σκορπίσει θλίψη στον πολιτικό κόσμο.

Ωστόσο, η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος που συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να πολλαπλασιαστούν οι απινιδωτές στην Ελλάδα, άφησε την τελευταία του πνοή, στα 59 του χρόνια, λόγω έλλειψης του σωτήριου μηχανήματος στην Ακτή Καλογριάς της Χαλκιδικής σε ένα νομό μάλιστα που διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρει στην τοπική ιστοσελίδα Voria.gr ο πρόεδρος και συνιδρυτής της οργάνωσης Kids Save Lives, Αναστάσιος Στεφανάκης, ο οποίος εργάζεται περίπου 20 χρόνια στο ΕΚΑΒ Χαλκιδικής, ήταν τέτοιες ημέρες το 2021 «όταν πήγαμε στο γραφείο του Βεσυρόπουλου και του παρουσιάσαμε το σχέδιό μας για την αύξηση των απινιδωτών σε διάφορα σημεία της χώρας. Παράλληλα, του ζητήσαμε να γίνει μια κομβική κίνηση: να μειωθεί ο ΦΠΑ στους απινιδωτές ώστε να ενθαρρυνθούν πολίτες και φορείς και να αγοράσουν το μηχάνημα που σώζει ζωές. Ο τότε υφυπουργός το δέχτηκε και μάλιστα βοήθησε ώστε να μπουν 2.000 απινιδωτές στα σχολεία!».

Σύμφωνα με τον κ. Στεφανάκη, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος εισηγήθηκε άμεσα στον τότε υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, τη μείωση του ΦΠΑ σε 6% για τους απινιδωτές. «Σε λίγες ημέρες αυτό έγινε νόμος του κράτους και οι απινιδωτές σε όλη τη χώρα αυξήθηκαν με γοργό ρυθμό για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε τετραπλάσιο σε σχέση με το 2021», συμπληρώνει.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ και τον μετέφεραν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη, όπου και κατέληξε.

Η ενημέρωση του υπουργείου Υγείας

Σε ενημέρωση για το θάνατο του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, προχώρησε το υπουργείο Υγείας στην οποία αναφέρει ότι το ασθενοφόρο έφθασε μέσα σε 20 λεπτά στην ακτή Καλογριάς μετά την κλήση του περιστατικού και ο διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας μαζί με ένα γιατρό ξεκινησαν άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση.

Αναλυτικά όπως ενημερώνει το υπουργείο Υγείας:

«Αναφορικά με την απώλεια του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου γνωστοποιούνται τα εξής:

Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03.

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19.

Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατος του».

