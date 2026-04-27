Τέμπη: Διεκόπη η δίκη γιατί... έλειπε ο υπάλληλος που χειρίζεται το φωτοτυπικό

Σφοδρή ήταν η κριτική που άσκησε ο πληρεξούσιος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, Δημήτρης Βερβεσός, για τις συνθήκες εκδίκασης της υπόθεσης των Τεμπών στη Λάρισα.

Μάλιστα, σχολιάζοντας την αιτία της σημερινής (27/4) διακοπής της συνεδρίασης, αποκάλυψε πως αυτό συνέβη διότι... έλειπε ο υπάλληλος που χειρίζεται το φωτοτυπικό.

Όπως ανέφερε και ο ίδιος: «Οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν ότι δεν είχαν λάβει αντίγραφα των δηλώσεων παραστάσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας - τόσο των Δικηγορικών Συλλόγων όσο και του Δημοσίου - καθόσον όπως προκύπτει από την κάτωθι φωτό επιτετραμμένος (sic) υπάλληλος προς φωτοτύπηση των εγγράφων της δικογραφίας δεν προβλέπεται να είναι παρών αλλά έχει αφήσει χειρόγραφο σημείωμα με φωσφοριζέ μαρκαδόρο, στο οποίο ανερυθρίαστα δηλώνει ότι όποια/ος θέλει να βγάλει φωτοτυπίες εγγράφων της δικογραφίας να επικοινωνήσει μαζί του στο κινητό του τηλέφωνο».

Αναλυτικά η καταγγελία:

«Το Δημόσιο με καθυστέρηση τριών ετών δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στην πολύκροτη δίκη, (όπερ δεν έπραξε στη διαδικασία της κύριας ανάκρισης) Ή δήλωση αφορούσε μόνο σε 4 εκ των κατηγορουμένων και δη στο σταθμάρχη τον Επιθεωρητή και σε άλλους δύο υπαλλήλους, που υπηρετούσαν τότε στη Λάρισα (!) Δηλαδή επανέρχεται στη θεωρία της «ατομικής ευθύνης» του Σταθμάρχη κλπ, την οποία είχε από την πρώτη στιγμή ισχυρισθεί με τα πλέον επίσημα χείλη η Κυβέρνηση(!!!) Την ίδια στιγμή έχει παρασταθεί ως υπεράσπιση των κατηγορουμένων για παράβαση καθήκοντος ελεγκτών της ΕΑΔ για την ίδια υπόθεση Μόλις πρόσφατα το Διοικητικό Πρωτοδικείο κρισιολόγησε την ευθύνη του Δημοσίου για παράλειψη υλοποίησης της 717 και επεδίκασε αποζημίωση 400.000€ σε συγγενείς θανόντος Την άνω απόφαση δήλωσε το Δημόσιο – δια του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών-ότι δε θα προσβάλλει με ένδικα μέσα αποδεχόμενη τοιουτοτροπως την ορθότητα της άνω δικαστικής κρίσης (!!!) Το Δικαστήριο δήλωσε ότι θα διακόψει τις Συνεδριάσεις του για πάνω από ένα (1) μήνα για να γίνουν εντός της δικαστικής αίθουσας αναγκαίες εργασίες διαρρύθμισης της (sic)!!! Επιβεβαιώνονται τοιουτοτρόπως οι επισημάνσεις της Ολομέλειας και δικαιώνεται η παρέμβασή της για το συγκεκριμένο θέμα που τόσο απασχόλησε την κοινή γνώμη Το Δικαστήριο διέκοψε για αύριο τη Συνεδρίαση, γιατί οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν ότι δεν είχαν λάβει αντίγραφα των δηλώσεων παραστάσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας-τόσο των Δικηγορικών Συλλόγων όσο και του Δημοσίου-καθόσον όπως προκύπτει από την κάτωθι φωτό «επιτετραμμένος»(sic) υπάλληλος προς φωτοτύπηση των εγγράφων της δικογραφίας δεν προβλέπεται να είναι παρών αλλά έχει αφήσει χειρόγραφο σημείωμα με φωσφοριζέ μαρκαδορο, στο οποίο ανερυθρίαστα δηλώνει ότι όποια/ος θέλει να βγάλει φωτοτυπίες εγγράφων της δικογραφίας να επικοινωνήσει μαζί του στο κινητό του τηλέφωνο Προφανώς ασκούμε το λειτούργημα μας στην καλύτερη δικαστική αίθουσα της Ευρώπης/Βαλκανιων/Ελλαδας …».

Πηγή: ethnos.gr