Ρούτσι για δίκη των Τεμπών: «Μας κοροϊδεύουν – Δεν περιμένω τίποτα την 1η Απριλίου»

«Ο πρωθυπουργός και ο κ. Φλωρίδης μας κοροϊδεύουν από την αρχή της υπόθεσης», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις ενόψει της νέας συνεδρίασης στην δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

«Εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε να τελειώσει η δίκη, από την αρχή που έγινε αυτό το έγκλημα. Ξέρανε πολύ καλά ότι σε αυτό το κτίριο δεν χωράμε. Ποιος καθυστερεί τη δίκη; Εμείς; Εμείς αυτό θέλουμε. Να πάνε όλοι φυλακή οι κατηγορούμενοι, όσο ψηλά και αν φτάνουν», σημείωσε ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας στο MEGA.

«Εγώ 1η Απριλίου δεν περιμένω τίποτα απολύτως. Θα είναι το ίδιο πράγμα. Θα είμαστε όλοι μαζί, αλλά έτσι όπως πάει δεν νομίζω να γίνει ούτε 1η Απριλίου, γιατί δεν θα χωρέσουμε. Εγώ καλώ τον κ. Φλωρίδη να είναι 1η Απριλίου εκεί και να το δει από μόνος του», ανέφερε.

Πηγή: cnn.gr