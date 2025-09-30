Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή στη Λαμία την ώρα της προπόνησης

Απίστευτο περιστατικό στη Λαμία καθώς μια οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή κατά την διάρκεια της προπόνησης την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα ο αμυντικός της ομάδας Αστέρας Σταυρού, Νίκος Μόσχος, κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο γήπεδο του Φραντζή στη Λαμία, δέχτηκε δάγκωμα από οχιά!

Σύμφωνα με το lamiareport ο 29χρονος αρχηγός του Αστέρα, την ώρα που πήγε στη βρύση για να πιει νερό δέχτηκε το δάγκωμα από το φίδι που βρισκόταν στο σημείο και δεν το είχε δει.

Αμέσως ο νεαρός αμυντικός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου του χορηγήθηκε αντίδοτο και θα μείνει για παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται καλή και σταθερή.

Πηγή: newsit.gr