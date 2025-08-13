Ιωάννινα: Μεγάλη φωτιά στη Ζίτσα – Μήνυμα «112» για εκκένωση - Απειλείται ο Πρωτόπαπας

Νέα φωτιά, αυτήν τη φορά στα Ιωάννινα – Εκκενώνεται το χωριό Πρωτόπαπας.

Εκκενώνεται το χωριό Πρωτόπαπας του Δήμου Ζίτσας, στα Ιωάννινα, καθώς απειλείται από τη φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (12/08) σε δασική περιοχή του Πετσαλίου και κινήθηκε με ταχύτατα προς τον οικισμό.

Στο χωριό βρίσκονται ήδη οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και πεζοπόρα τμήματα, ενώ, σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να συμβάλλουν για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από την υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι κάτοικοι πρέπει να κατευθυνθούν προς τη Λιγοψά.

